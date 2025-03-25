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歹路不通行 日薪5萬變2千詐團車手落網自認被騙

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽警分局日前在鶯歌逮捕一名原本是Uber司機的詐騙集團張姓車手，原來是因為警方經常在超商內查獲詐騙車手，因此詐團要求車手改在被害人車上進行面交。張男還抱怨車手薪水之低，連他自己都感到被騙，新北地檢署訊後依刑法加重詐欺及洗錢防制法等罪聲押獲准。

去年12月中旬，在土城擔任工廠技術員的46歲的被害人，誤信投資詐騙的詐團話術，於今年2月份陸續匯款4筆共20萬元，3月份又面交了6筆款項共215萬元，詐團還特別要求被害人面交時開車前往，車手抵達後便直接坐入車內面交，其中兩次面交都是自稱職稱為外務部「經辦經理」的張男。

據了解，被害人是在第5次面交後發現不對勁，於是跑到鳳鳴派出所諮詢，得知遭投資詐騙後，警方於是與被害人合力釣出詐團成員，由鳳鳴所所長呂勇穎、及二橋所所長張岸玲親自率隊埋伏予以逮捕，現場起出偽造的工作證、收據、印章、印泥及做案手機等物品。

張男落網後供稱，自己在2月初上網應徵工作，對方強調「工作輕鬆、沒壓力、只要收錢就好」，面交地點則遍布大台北地區。他同時抱怨，當初應徵時自認車手是高風險職業，詐團允諾日薪1到5萬元，實際上面交一次只拿到2000元報酬，連他自己都覺得被騙。

新北市三峽警分局日前在鶯歌逮捕一名原本是Uber司機的詐騙集團張姓車手，張男還抱怨車手薪水之低，連他自己都感到被騙，後遭新北地檢署依刑法加重詐欺及洗錢防制法等罪聲押獲准。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局日前在鶯歌逮捕一名原本是Uber司機的詐騙集團張姓車手，張男還抱怨車手薪水之低，連他自己都感到被騙，後遭新北地檢署依刑法加重詐欺及洗錢防制法等罪聲押獲准。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局日前在鶯歌逮捕一名原本是Uber司機的詐騙集團張姓車手，張男還抱怨車手薪水之低，連他自己都感到被騙，後遭新北地檢署依刑法加重詐欺及洗錢防制法等罪聲押獲准。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局日前在鶯歌逮捕一名原本是Uber司機的詐騙集團張姓車手，張男還抱怨車手薪水之低，連他自己都感到被騙，後遭新北地檢署依刑法加重詐欺及洗錢防制法等罪聲押獲准。記者蔣永佑／翻攝

被害人 詐騙集團 車手

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