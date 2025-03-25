高學歷具社經地位者遭詐逾3千萬 南警走進蘭花展宣導

台南市警察局為提升民眾辨識詐騙的能力，犯罪預防科趁著市府舉辦「2025 臺灣國際蘭展」活動，主動走入人群，以實際詐騙案例提醒民眾提高警覺；即使是高學歷、具社經地位的公司負責人，也可能因誤信詐騙投資廣告，遭騙得逞逾3千萬元。

近期台南市一名高學歷、具有社經地位的公司負責人誤信社群媒體上假借名人發布投資的訊息，在LINE通訊軟體上加入假冒「明麗公司經理」、「明麗官方客服」等帳號，對方宣稱有專業老師帶領，可以當沖方式賺取股票價差，致該負責人信以為真，陸續面交多次現金。

該名負責人交付金額期間，收下偽造的「明麗公司現金收款收據」，上面蓋有偽造的公司印文、經辦人印文，直到投資已逾3千萬元，依對方指示而下載的APP帳面上，雖然顯示投資獲利卻無法「出金」，才驚覺有異，報警確認遭到詐騙，但大筆積蓄已難以追回。

台南市警察局犯罪預防科有鑑於市府農業局近日主辦「2025 臺灣國際蘭展」活動，吸引許多長者、具社經地位、喜愛蘭花人士前往參展，連續多日前往會場設置防詐宣導攤位，主動走進人群，穿梭各個展區接觸參展民眾，提醒相關詐騙手法

台南市警局犯罪預防科說明，警方運用分齡分眾宣導策略，針對年輕族群，加強宣導網路購物、網路假買家及演唱會門票詐騙等防制策略；對於年長者族群，加強宣導假冒戶政事務所、假冒公署、猜猜我是誰、投資保證獲利等詐騙手法。