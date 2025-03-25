停車惹議…賴清美昔挺警言論超諷刺 歷史哥：教科書級公關災難

彰化縣議員賴清美因開車到芳苑警分局王功派出所暫停，與值班員警發生爭執。 記者劉明岩／攝影

彰化縣和美區縣議員賴清美本月21日到芳苑鄉王功，因找不到車位，直接開進王功派出所臨停，被值班員警制止，雙方爭執10分鐘，警分局長宋俊良接獲通報趕到致歉，賴清美仍氣憤難平，事後在個人臉書PO文批評。對此，時事評論員歷史哥也發文，酸她過去還說過「警察真的也很辛苦，也許就有幾個害群之馬」，如今看來十分諷刺。

歷史哥分享新聞畫面指出，賴清美曾在鏡頭前語氣感慨地說：「警察真的也很辛苦了，嗯啊…也許就有幾個害群之馬」。歷史哥表示，這位自稱「賴清德妹妹」、形象親民、毫無官威的議員，看似在替警察發聲，卻留下滿滿「擺拍感」，更批評她的表現簡直是「教科書級的公關災難」、「演技超好」。

此外，歷史哥也公開了賴清美已刪除的臉書貼文擷圖，並怒斥她疑似濫用職權。他指出，彰化縣警局長陳明君不僅親自打電話向她致歉，還傳出指示懲處基層警員，理由是「員警態度不好」。他質疑兩人的行為根本是在上演官官相護戲碼，「我就看你們這對活寶要演到啥時？耍特權官威要基層扛？」

事實上，目前賴清美遭到大批網友出征，紛紛認為她耍官威，甚至接到多通無聲電話。昨（24日）一度有網友把Google地圖的王功派出所惡搞改名為「賴清美的王功停車場」，賴清美的和美鎮服務處也被改名為「賴清美議員停車場」，要大家去服務處停車。