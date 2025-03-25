執行署彰化分署4月1日拍賣 南投100碗店家「普里鹹油條」商標權在列

行政執行署彰化分署訂4月1日在竹山紫南宮旁的社寮社區活動中心，舉辦「卦山法拍市集」，拍賣物品包括2輛賓士、1輛Land Rover在內的10輛車及生技公司股票外，比較特殊的是入選評比南投100碗店家「普里鹹油條」所使用的商標權，紫南宮主委莊秋安為共襄盛舉，還豪氣加碼致贈蛇年錢母給動產拍定人。

彰化分署指出，執行署拍賣商標權在過去比較少見，主要是價值難以估算，此次拍賣的是南投縣埔里鎮「普里鹹油條」商標權，主要是業者積欠牌照稅、健保費等30多萬元，業者也無存款可查扣，但發現業者擁有的入選評比南投100碗店家所使用的「普里鹹油條」商標權，認為應該有拍賣價值，才決定拿來拍賣清償積欠的稅款。

至於拍賣的10輛汽車中，其中兩輛是賓士轎車同是年分2014年1991西西 ，另一輛Land Rover是2008年2179西西，其餘有小貨車、廂型車及轎車等，執行署表示，有意投標者可先前往看車；拍賣物另有蒙特利生物科技公司股票77868股。

彰化分署表示，4月1日舉辦「卦山法拍市集」，上午9點半到現場登記領取號碼牌，上午10點開始喊價競標，價高者有機會得標。分署當天9點半，同場加映民生物品變賣市集， 品項繁多，有南投茶葉禮盒，運動好物瑜珈墊、護膝、護腕等，還有學生用品如文具小物、水壺袋、肩背包，家庭用品如實用餐碟、手工香皂、毛巾、洗碗布，另有可陶冶藝術氣息的木、石製品，變賣市集的品項皆依現場定價出售。

彰化分署表示，彰化分署臉書粉絲專頁並推出「卦山法拍市集人氣抽獎活動」，即日起至3月31日止，對標註「114年4月1日卦山法拍市集人氣抽獎活動」的相關訊息或影片按讚，就可參加抽獎，有機會獲得紫南宮蛇年錢母喔。