高雄夫妻貪小便宜 遮車牌、抬欄杆省停車費被起訴

高雄一對21歲許姓夫妻為省停車費，去年6月多次以口罩遮擋車牌，導致車辯系統錯誤違規入場停車，出場時再抬起欄杆駛出，因兩人行徑早被停車場發現並報警提告，高雄地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴夫妻兩人。

檢方查出，去年6月16日晚間10時許，許男車子停在成功二路某停車場約4小時，準備駛離時為省120元停車費，便由許下車抬起欄杆，讓妻子開車「逃票」。

當天清晨4時許，許男又將車子駛進停車場，這次夫妻異想天開，用白紙貼住變造車牌，讓車辯系統無法辨識車號，再次逃票成功。

有兩次經驗後，許姓夫妻於6月24日故技重施，入場時用口罩遮擋車牌，停滿一天後出場時，再由許男抬起欄杆讓妻子開車逃票，隔天兩人想再逃票一次，因惡行已被停車場人員發現，當場要兩人補繳積欠的320元停車配，並報警提告。