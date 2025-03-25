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三重公寓驚傳火警 孫嬤受困火場...21歲男傷重不治
新北市三重區大同南路1棟公寓5樓上午8時冒出濃煙，新北市消防局派遣28輛消防車、66名消防員前往灌救。消防人員在4樓救出66歲大腿燒燙傷的袁婦，另外在5樓救出21歲已無生命跡象的劉男，但送醫急救後人宣告不治，起火原因仍待調查。
據了解，新北市消防局今天上午7時59分接獲報案，三重區大同南路161巷17號1棟5樓建築物5樓冒煙，立即派遣人車前往灌救。消防人員到場後立即布設水線上樓灌救，發現4、5樓處打通，而住在4樓的66歲袁姓婦人大腿燒燙傷意識清醒，立即將袁婦救下送往市立三重醫院急救。
另外一組消防人員在5樓處救出21歲昏迷的劉姓男子，但抬下樓時已失去生命跡象，經緊急送往北市馬偕醫院急救仍因傷重宣告不治。火勢在半小時內熄滅，燃燒4樓臥室約20平方公尺，起火原因仍待火調人員調查。
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