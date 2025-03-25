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高雄路邊停車遭臨路地主討停車費 警方給正解：收錢觸法

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市有名汽車駕駛將轎車停在路竹區寧安街39巷路旁，卻被臨路土地地主張貼紙條要求付費，駕駛將見聞貼上臉書社團「爆廢公社」，引起網友熱烈討論，湖內警分局檢視巷弄，認定駕駛無明顯違規，若地主要求付費恐構成強制罪。

網路暱稱為籃偉柏的市民在臉書社團「爆廢公社」發文，他貼出一張紙條，上面寫「車子停放我們車庫前，需租車位每次100元」，紙條還留下地主電話。

籃男稱，他將轎車停在路竹區寧安街39巷路旁，卻被要求付費，他質疑「路邊停車沒有停在那塊土地上，而是停在路邊水溝蓋區域，水溝蓋至道路整個範圍都是公有地，公有地路邊停車，被臨路土地地主要求付費，這樣有沒有違法？」

貼文一出引起網友熱議，有人稱「出入口不能停車，這是常識」、「改天地主申畫紅線，大家都不能停」，還有人建議「你付他100元。然後檢舉他侵佔公有土地當收費停車場。」

湖內警分局獲報後檢視社群相關照片，發現該路段現場無禁止停車相關標線、標誌，照片中路邊停車車輛，已明顯緊靠道路右側，未有明顯違規。

警方指出，若停車空間屬於政府管轄，管理及收費應由政府機關依據法規決定，私人無權收取費用；若公有道路及其附屬空間（如路肩）是公共財產，私人不得擅自佔用或經營。

警方表示，如果地主強行向停車人收取費用，擅自收取不法費用，可能構成刑法強制罪，﻿若地主擅自設置障礙物阻擋他人停車，則可能涉及妨害交通或侵占公有土地等罪。

警方建議，若民眾被地主收取停車費，且確認該地為公有地，可向高雄市政府交通局或警察局檢舉，避免不法收費行為持續。

高雄有市民停在路邊紅色箭頭位置，卻遭臨路地主貼紙條索取停車費。取自爆廢公社
高雄有市民停在路邊紅色箭頭位置，卻遭臨路地主貼紙條索取停車費。取自爆廢公社
高雄有市民停在路邊紅色箭頭位置，卻遭臨路地主貼紙條索取停車費。取自爆廢公社
高雄有市民停在路邊紅色箭頭位置，卻遭臨路地主貼紙條索取停車費。取自爆廢公社

爆廢公社 紙條

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