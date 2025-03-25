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影／女搭計程車返家遭司機跟蹤按門鈴？警：非同一人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名女子在臉書「我是大安人」貼文，指出15日乘坐計程車返家，和友人通電話時，無意中說出將只有她一人在家，誰知到家後半小時，就被陌生男子按門鈴，還躲起來似乎要等她開門，嚇得女子報警疑似被司機跟蹤騷擾。

不過轄區新生南路派出所指出，按門鈴的人不是計程車司機，至於是何人，警方已經在調查。

女子表示，司機載她回家後半小時，家中門鈴響了兩次，每次按完門鈴後，按鈴男子就回頭躲在角落，似乎在等女子開門，男子還護著褲子後面口袋 ，女子疑懷疑是槍類等武器。

警方透過監視器影像，確實可以看到一名男子，在當天深夜11時，按完門鈴就匆匆離開大門，警方先查證，確認不是計程車司機。目前警方已根據被害人描述及嫌疑人特徵，擴大調閱監視器，全案朝涉嫌侵入住居及跟蹤騷擾偵處。

另外警方已針對該區域加強規劃巡邏勤務工作，並將指派專人實施住宅安全檢測，對於有不法意圖分子將全力查緝到案。

轄區新生南路派出所指出，亂按門鈴的男子，並非女子指控的計程車司機，至於是何人，警方已經在調查。記者廖炳棋/翻攝
轄區新生南路派出所指出，亂按門鈴的男子，並非女子指控的計程車司機，至於是何人，警方已經在調查。記者廖炳棋/翻攝
轄區新生南路派出所指出，亂按門鈴的男子，並非女子指控的計程車司機，至於是何人，警方已經在調查。記者廖炳棋/翻攝
轄區新生南路派出所指出，亂按門鈴的男子，並非女子指控的計程車司機，至於是何人，警方已經在調查。記者廖炳棋/翻攝

監視器 計程車司機 門鈴

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