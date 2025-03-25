馬拉松完賽跑者找不到車 豐原警憑2線索10分鐘內幫尋回

台中神岡馬拉松賽前天開跑，苗栗一名男子完賽後找不到自己的轎車，急向執行交通疏導勤務的警方求助，員警憑男子僅存記憶「石墩」及「步行15分鐘」等特徵，10分鐘內幫他找到車。

豐原警分局神岡分駐所警員李耕銘、譚士瑋前天上午9時，在神岡馬拉松會場周邊執行交通疏導勤務時，62歲林姓男子氣喘吁吁走向員警慌張表示，他清晨5時從苗栗開車至該處參加馬拉松賽事，比賽結束後，由於對神岡地區不熟悉，想了很久都無法記起自己愛車的停放處，希望警方能幫忙協尋。

員警了解情況後，先安撫請他保持冷靜，再慢慢引導回憶清晨的行車路線，經過一番詢問後，林男提供了停車地點的關鍵線索，附近有「石墩」，步行至會場「路程約15分鐘」。根據這些線索，警方迅速鎖定可能的停車區域展開搜索。

不到10分鐘，員警在1公里外的神岡區中山路1720巷內成功尋回林男轎車，林男對警方的熱心協助表示致謝，更對員警的高效率與轄區熟悉程度讚嘆不已。