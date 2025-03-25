聽新聞
0:00 / 0:00
馬拉松完賽跑者找不到車 豐原警憑2線索10分鐘內幫尋回
台中神岡馬拉松賽前天開跑，苗栗一名男子完賽後找不到自己的轎車，急向執行交通疏導勤務的警方求助，員警憑男子僅存記憶「石墩」及「步行15分鐘」等特徵，10分鐘內幫他找到車。
豐原警分局神岡分駐所警員李耕銘、譚士瑋前天上午9時，在神岡馬拉松會場周邊執行交通疏導勤務時，62歲林姓男子氣喘吁吁走向員警慌張表示，他清晨5時從苗栗開車至該處參加馬拉松賽事，比賽結束後，由於對神岡地區不熟悉，想了很久都無法記起自己愛車的停放處，希望警方能幫忙協尋。
員警了解情況後，先安撫請他保持冷靜，再慢慢引導回憶清晨的行車路線，經過一番詢問後，林男提供了停車地點的關鍵線索，附近有「石墩」，步行至會場「路程約15分鐘」。根據這些線索，警方迅速鎖定可能的停車區域展開搜索。
不到10分鐘，員警在1公里外的神岡區中山路1720巷內成功尋回林男轎車，林男對警方的熱心協助表示致謝，更對員警的高效率與轄區熟悉程度讚嘆不已。
豐原分局長林大為建議，民眾停車時務必注意附近停車地點特徵，現在手機拍照功能方便可以將車輛停放位置拍照留存，能幫助回想並加速找到自己愛車的時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言