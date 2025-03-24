2歲童跌落野柳漁港被漁民救起 海巡做CPR助恢復呼吸送醫

新北市萬里區野柳保安宮前方廣場，今天有名2歲男童跌落野柳漁港，被漁民救起時無意識，聞訊也趕往救援的海巡人員，對男童做心肺復甦術（CPR）後，恢復呼吸和意識，再由消防局救護車送醫。

海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，野柳安檢所下午4時許接獲民眾通報，保安宮前方有名男童不慎跌落港區，海巡人員馬上攜帶救援裝備前往救人。

海巡抵達現場時，落水男童已由在地漁民協助救上岸，但無意識及呼吸，脈搏微弱。野柳安檢所許姓副所長對男童施作心肺復甦術，讓男童恢復呼吸及意識，並由消防局第6大隊萬里消防分隊消防人員，用救護車將男童送往基隆長庚醫院治 療。