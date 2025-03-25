台南電鍍廠毒氣逸散 1死10傷

台南電鍍廠化學氣體逸散，10多人嗆傷一人送醫不治。圖／讀者提供 台南市安定區中沙里電鍍廠昨天廠內逸散有毒氣體，十一名員工吸入嗆傷送醫，距離氣體源頭最近的五十一歲林姓男子當場失去生命跡象，送醫不治；南市勞工局立即勒令停工，初步懷疑錯誤混合化學物品導致反應，檢警追查相關疏失。

台南市勞工局長王鑫基說，危險物製造、處置之工作場所，「氧化性物質」不得接觸促進其分解的物質，雇主已違反職業安全衛生設施規則中對於危險物處置規範，將處最高罰鍰卅萬元，也會將雇主移送法辦，其餘相關違反法規部分一律嚴格查處。

據調查，廠內昨疑似將聚氯化鋁與漂白水混合，造成化學反應傷人，是供應商或司機載送錯誤原料？檢警將依今天勞檢調查結果，追查過程如何導致有毒氣體，再依過失致死罪嫌追究。

據了解，電鍍廠發生毒氣逸散當下，員工聞到刺鼻味道，隨即感到不舒服，共八男、三女十一名員工不適；其中林姓員工當場倒地，失去呼吸心跳，送醫仍不治，檢方今天相驗釐清死因。

林姓女子、陳姓男子眼部黏膜受刺激視線模糊，呼吸道嗆傷，仍在急診持續觀察，另二名陳姓男子住院持續觀察；其餘六名傷者狀況較輕微，送醫無大礙。

王鑫基說，本案將啟動職災勞工個案主動服務計畫，協助罹災者家屬，並要求雇主依勞動基準法給予相關補償，另將檢視與本案類似作業場所，加強對事業單位宣導，預防類似災害發生。