中壢2男酒醉鬧事爆襲警？ 警制伏管束網PO文熱議

桃園市21歲劉姓、曾姓男子與友人前天凌晨在中壢區新生路、廣安街口，2人酒醉與店家爆發口角，中壢警方獲報處理，不料劉男、曾男動手拉扯推擠員警一起摔倒，現場場面混亂，網友PO文指「中壢警查處聚眾滋事，男子疑欲揮拳襲警遭壓制」，引發網友熱議。

中壢警方今天表示，劉男、曾男與友人前往中壢新生路、廣安街口一家餐酒館酒至22日凌晨，劉男喝酒醉與店家發生口角，警方據報民眾酒後鬧事，立即派員到場處理過程，劉男情緒激動，連同曾男與員警發生推擠拉扯，並未襲警，警方強力壓制兩人後帶回派出所管束處置。