影／口角積怨…25歲男開車猛撞鄰居 52歲女骨折住院

台中一名25歲許姓男子和鄰居52歲林姓女子曾有口角糾紛，許男積怨已久，日前開車衝撞女子，被害人骨折和多處擦挫傷，目前仍住院治療，豐原警方將許男查緝到案，依殺人未遂、傷害、侵入住宅、毀損等罪移請台中地檢署偵辦。

豐原分局本月18日凌晨1時15分獲報，在神岡區成功路有事故發生，員警到場了解，52歲林女疑似與鄰居25歲許男先前因口角糾紛結怨，許男心生不滿已久，他當天開車衝撞林女，致被害人股骨骨折及身體多處擦挫傷，目前仍於醫院治療，無生命危險。

豐原分局受理後，已調閱相關監視器影像，查緝犯嫌到案，全案警詢後依殺人未遂、傷害、侵入住宅、毀損等移請台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾如遇到糾紛，應冷靜及理性應對，尋求正當救濟管道解決，切勿因一時衝動導致脫序行為，警方均將依法嚴辦，以維護社會安寧秩序。