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台南電鍍工廠氯氣逸散1死10傷 勒令停工雇主送辦

中央社／ 台南24日電

台南市安定區一家電鍍工廠今天下午因氣體逸散導致1死10傷，初步調查疑似誤將漂白水卸裝到聚氯化鋁溶液，產生大量氯氣，勞動部職安署已勒令停工並將雇主移送法辦。

台南市政府勞工局長王鑫基透過新聞稿表示，職業安全衛生署南區職業安全衛生中心下午接獲通報派員實施檢查，調查發現該工廠供應商所僱勞工，下午載漂白水溶液到廠區卸裝時，誤將漂白水裝到聚氯化鋁溶液容器中，導致2種物質反應後產生大量氯氣。

勞工局指出，當時在廠內廢水處理區的技術員林姓男子，因吸入氯氣昏倒，經送安南醫院醫院救治後仍傷重不治，氯氣擴散到廠區內其他地方，造成其餘共10名勞工吸入性嗆傷，送往醫院治療。

王鑫基表示，本案雇主對於危險物製造、處置之工作場所，氧化性物質，不得使其接觸促進其分解之物質，涉違反職業安全衛生設施規則第184條暨職業安全衛生法第6條第1項，職安署已勒令現場停工，依法將雇主移送司法偵辦。

王鑫基指出，違反職業安全衛生法設施部分將處最高罰鍰新台幣30萬元，其餘相關違反法規部分，一律嚴格查處，並分別依規定祭出重罰。

王鑫基表示，勞工局就本案將啟動職災勞工個案主動服務計畫，協助罹災者家屬，並要求雇主依勞動基準法給予相關補償，另將檢視與本案類似作業場所實施輔導，並加強對事業單位宣導，以預防類似災害發生。

台南市消防局於下午2時15分接獲報案，指稱安定區一家電鍍工廠疑似發生工安意外，多人疑似吸入性嗆傷不適，消防人員清點共11人疑似有吸入性嗆傷、吸呼道灼傷等情況，安排救護車分別醫，其中1人呈OHCA（到院前心肺功能喪失）狀態，送醫搶救後仍宣告不治。

另外10名傷者中，有4人傷勢較為嚴重，在奇美醫院接受治療，院方表示，60歲陳姓男子與57歲陳姓男子意識清楚，情況穩定，在急診持續觀察；55歲林姓女子及66歲陳姓男子意識清楚，眼部黏膜刺激導致視線模糊，伴有呼吸道不適，同樣在急診持續觀察中。

台南市安定區一家電鍍工廠24日發生員工疑似誤將化學物品與漂白水混合，導致不明氣體逸散，11人出現吸入性嗆傷送醫，其中1人不治。（讀者提供）中央社
台南市安定區一家電鍍工廠24日發生員工疑似誤將化學物品與漂白水混合，導致不明氣體逸散，11人出現吸入性嗆傷送醫，其中1人不治。（讀者提供）中央社

台南 職業安全 職災 衛生署 雇主

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