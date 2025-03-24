醫者仁心！耕莘醫院醫護巡診返程 途中巧遇車禍即刻救援

近日天主教耕莘醫院家庭醫學科醫師伍啟邦與護理師林逸卉剛結束烏來福山部落的巡診，開車經過信賢步道附近時，正巧碰上一場自行車與轎車擦撞的事故。兩人二話不說，立即停車上前查看，確保傷者狀況穩定，展現出醫護人員的專業與使命感。

根據現場情況，當時一名自行車騎士與轎車發生碰撞後倒地，身上多處擦傷。伍醫師與林護理師立刻評估傷勢，確認意識清楚，並協助止血、包紮傷口，隨後指示現場人員撥打119請求救護支援。所幸傷者沒有生命危險，送醫後狀況穩定。

對於這次突如其來的救援，伍啟邦表示：「身為醫護人員，不管在哪裡，救人都是我們的責任，這不只是專業，更是一種對生命的尊重。」

耕莘醫院深耕偏鄉醫療已超過25年，每周六天深入烏來等地巡診，提供健康檢查與慢性病管理，確保偏鄉居民能夠獲得穩定的醫療資源。院長鄒繼群表示，這次的救援正好體現了醫療的本質，不僅限於醫院，而是隨時隨地守護生命。他也提醒大家行車時務必提高警覺，遵守交通規則，才能避免憾事發生。