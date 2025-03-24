醫者仁心！耕莘醫院醫護巡診返程 途中巧遇車禍即刻救援
近日天主教耕莘醫院家庭醫學科醫師伍啟邦與護理師林逸卉剛結束烏來福山部落的巡診，開車經過信賢步道附近時，正巧碰上一場自行車與轎車擦撞的事故。兩人二話不說，立即停車上前查看，確保傷者狀況穩定，展現出醫護人員的專業與使命感。
根據現場情況，當時一名自行車騎士與轎車發生碰撞後倒地，身上多處擦傷。伍醫師與林護理師立刻評估傷勢，確認意識清楚，並協助止血、包紮傷口，隨後指示現場人員撥打119請求救護支援。所幸傷者沒有生命危險，送醫後狀況穩定。
對於這次突如其來的救援，伍啟邦表示：「身為醫護人員，不管在哪裡，救人都是我們的責任，這不只是專業，更是一種對生命的尊重。」
耕莘醫院深耕偏鄉醫療已超過25年，每周六天深入烏來等地巡診，提供健康檢查與慢性病管理，確保偏鄉居民能夠獲得穩定的醫療資源。院長鄒繼群表示，這次的救援正好體現了醫療的本質，不僅限於醫院，而是隨時隨地守護生命。他也提醒大家行車時務必提高警覺，遵守交通規則，才能避免憾事發生。
這起意外雖然驚險，卻也讓人見證到醫護人員的無私與專業，讓偏鄉巡診之路更添一抹動人的溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言