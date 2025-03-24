快訊

前胸痛到後背！郭瑤琪主動脈剝離不治 醫示警：遇5症狀要小心

世界看到台灣！金秀賢來台「可能班機」曝光 櫻花季主辦回應了

醫者仁心！耕莘醫院醫護巡診返程 途中巧遇車禍即刻救援

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

近日天主教耕莘醫院家庭醫學科醫師伍啟邦與護理師林逸卉剛結束烏來福山部落的巡診，開車經過信賢步道附近時，正巧碰上一場自行車與轎車擦撞的事故。兩人二話不說，立即停車上前查看，確保傷者狀況穩定，展現出醫護人員的專業與使命感。

根據現場情況，當時一名自行車騎士與轎車發生碰撞後倒地，身上多處擦傷。伍醫師與林護理師立刻評估傷勢，確認意識清楚，並協助止血、包紮傷口，隨後指示現場人員撥打119請求救護支援。所幸傷者沒有生命危險，送醫後狀況穩定。

對於這次突如其來的救援，伍啟邦表示：「身為醫護人員，不管在哪裡，救人都是我們的責任，這不只是專業，更是一種對生命的尊重。」

耕莘醫院深耕偏鄉醫療已超過25年，每周六天深入烏來等地巡診，提供健康檢查與慢性病管理，確保偏鄉居民能夠獲得穩定的醫療資源。院長鄒繼群表示，這次的救援正好體現了醫療的本質，不僅限於醫院，而是隨時隨地守護生命。他也提醒大家行車時務必提高警覺，遵守交通規則，才能避免憾事發生。

這起意外雖然驚險，卻也讓人見證到醫護人員的無私與專業，讓偏鄉巡診之路更添一抹動人的溫暖。

天主教耕莘醫院家庭醫學科醫師伍啟邦與護理師林逸卉剛結束烏來福山部落的巡診，正巧碰上一場自行車與轎車擦撞的事故。圖／天主教耕莘醫院提供
天主教耕莘醫院家庭醫學科醫師伍啟邦與護理師林逸卉剛結束烏來福山部落的巡診，正巧碰上一場自行車與轎車擦撞的事故。圖／天主教耕莘醫院提供

偏鄉 醫護人員

延伸閱讀

影／台中7旬男開車撞路邊車逃逸 猛力撞驚險畫面曝光

嘉義七旬男就醫轉送彰化安養 醫護意外揭開他被宣告死亡17年

台南歸仁教會大齋節作關懷湯食包 送暖台南市立醫院醫護

注意新規定！東豐自行車綠廊禁行微型電動二輪車 警已取締3件

相關新聞

北市承德路8天內第2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

丁姓男子駕駛大貨車沿台北市承德路往南行，不明原因碰撞同向外側車道機車騎士施姓男子，施男倒地後頭部遭貨車車輪輾過，當場死亡...

雲林民宅起火1家4口受困 鄰居5國小生機警分工報案、呼喊大人失火了

雲林縣斗六市一處民宅昨天下午發生火警，造成屋內一家四口受困，救出後3人插管轉入加護病房救治。事發時，起火民宅鄰居屋內5名...

台南電鍍廠誤混化學氣體逸散 11員工嗆傷送醫釀1死

台南市安定區中沙里中崙里電鍍廠下午發生工安意外，疑因員工誤將聚氯化鋁與漂白水混合，造成化學反應有害氣體逸散，11名員工吸...

影／作業返程出車禍 台電1工程人員噴出車外…頭部重創死亡

台電一輛工程今天近中午在台中市大甲區與砂石車發生車禍，釀一死三傷，一名羅姓台電工程人員因碰撞飛出車外頭部重創、急救不治，...

台南電鍍工廠氯氣逸散1死10傷 勒令停工雇主送辦

台南市安定區一家電鍍工廠今天下午因氣體逸散導致1死10傷，初步調查疑似誤將漂白水卸裝到聚氯化鋁溶液，產生大量氯氣，勞動部...

台中北屯建案工地工人墜落受傷 職安署勒令停工

台中市北屯區一處建案工地今天下午發生工安意外，25歲武姓工人不慎自1樓失足墜落至地下3樓，送醫搶救中。中區職安中心調查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。