雲林某國小傳校長不當管教 2學生不服罰跪遭掃把打傷
雲林縣傳出某國小校長涉不當管教，要求7名學生在校長室罰跪，其中2名學生不願意跪，校長竟持掃把打人。縣府教育處表示，24日獲報後已展開調查，並啟動學生輔導機制；當事校長表示，靜待調查。
該校家長會長指出，上星期校長把7名學生叫到校長室罰跪，其中2人認為處罰不合理不願跪，校長竟拿起掃把打人。
消息傳出後地方議論紛紛，家長會長認為縣府應先將校長調離非主管職務，並於調查結束後公開調查報告，釐清事情經過，才能讓家長安心把孩子送到學校。
縣府教育處長邱孝文表示，上星期四獲報後，已啟動調查小組到校了解情況，同時安排學生接受輔導，調查結果出爐後會公布相關結果。當事校長表示，靜候調查。
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