雲林民宅起火1家4口受困 鄰居5國小生機警分工報案、呼喊大人失火了

雲林縣斗六市一處民宅昨天下午發生火警，造成屋內一家四口受困，救出後3人插管轉入加護病房救治。事發時，起火民宅鄰居屋內5名小朋友聽到求救聲，機警分工打電話報警、呼喊大人幫忙，才讓受困4人即時救出。

雲林縣斗六市榴邨十八街一民宅昨天下午發生火警，李姓男子一家4口受困，幸被救出，李姓父親、母親及13歲女兒均插管轉入加護病房救治中。

陳姓鄰居表示，事發時，自家屋內有5名國小學童正在看電視，聽到屋外有人呼喊「救命、失火了」，走到外面查看，發現對面鄰居家失火，立即返回屋內，有人打電話報警。並呼喊大人失火了。