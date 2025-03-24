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「捷運小甜甜」北市東區惡意踢人吐口水 被害人友：請遠離她

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

曾涉毀損汽車及在北捷車廂毆打女乘客，被網友指控多次滋事，戲稱「捷運小甜甜」的洪姓女子，又被爆料在台北捷運忠孝敦化站出口，朝行人踢踹及吐口水，警方將聯繫被害人追查。

有民眾昨在Threads貼文指出，與友人從明曜百貨公司走出，在北捷忠孝敦化站3號出口被一名女子莫名攻擊，惡意踢人及吐口水，「幸虧我們反應快，沒被踢到，朋朋被噴到口水超級沒衛生，經過看到人請遠離她」。

警方調查，被控的是59歲洪姓女子，前年8月5日在北市敦化南路巷道不滿一輛特斯拉汽車違規臨停，持手機砸車，造成右後車燈破損、後保桿刮傷，被警方帶回依毀損罪函送；去年5月6日搭捷運經忠孝新生站往忠孝復興站，認為被推擠，毆打一名女子背部，經警方通知未到案，依傷害罪函送。

大安警分局表示，為維護社會安全主動偵查，掌握犯嫌身分，聯繫被害人報案，尚未獲得回覆；呼籲民眾遇攻擊，向旁人大聲呼救，並撥打110報案，警方將加強巡邏防制。

洪姓女子去年5月搭台北捷運經忠孝新生站往忠孝復興站，認為被推擠，毆打一名女子背部，經警方通知未到案，依傷害罪函送。記者李奕昕／翻攝
洪姓女子去年5月搭台北捷運經忠孝新生站往忠孝復興站，認為被推擠，毆打一名女子背部，經警方通知未到案，依傷害罪函送。記者李奕昕／翻攝
洪姓女子前年8月在台北市敦化南路巷道不滿一輛特斯拉汽車違規臨停，持手機砸車，被警方帶回依毀損罪函送。記者李奕昕／翻攝
洪姓女子前年8月在台北市敦化南路巷道不滿一輛特斯拉汽車違規臨停，持手機砸車，被警方帶回依毀損罪函送。記者李奕昕／翻攝

台北捷運 被害人

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