台南電鍍廠誤混化學氣體逸散 11員工嗆傷送醫釀1死

台南市安定區中沙里中崙里電鍍廠下午發生工安意外，疑因員工誤將聚氯化鋁與漂白水混合，造成化學反應有害氣體逸散，11名員工吸入嗆傷，其中54歲員工沒了呼吸心跳，失去生命徵象，送往市立安南醫院急救仍宣告不治。

這起事故總共有8男3女送醫。最嚴重的林姓男子送在安南醫院，另有4人嗆傷送奇美醫院，其中60歲、57陳姓男子兩人意識清楚、情況穩定，在急診持續觀察。

另55歲林姓女子、66歲陳姓男子眼部黏膜因刺激視線模糊，呼吸道嗆傷不適，也在急診持續觀察。其餘6名傷者狀況較輕微，各3人分別送往安南醫院成大醫院觀察中。

台南市消防局第四大隊出動5車11人前往救援。消防員到場發現是化學氣體外洩，有11名員工嗆傷，發生原因還有待調查。