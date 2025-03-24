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北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

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北市承德路8天內第2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

丁姓男子駕駛大貨車沿台北市承德路往南行，不明原因碰撞同向外側車道機車騎士施姓男子，施男倒地後頭部遭貨車車輪輾過，當場死亡，丁男酒測值為0，警方持續釐清肇事原因及責任，並依過失致死罪嫌送辦丁男。

警方調查，28歲丁男下午3時駕車沿承德路七段往南行，接近公館路口時，右側車身碰撞同向外側車道的機車，導致騎士75歲施男倒地，頭部遭貨車車輪輾過重創，大量出血、當場失去呼吸心跳，救護人員介入時施男已明顯死亡。

警方介入，丁男酒測值為0，稱案發時並未發現施男身影，不知為何發生事故。施男家屬經警方通知悲痛到場配合警方調查。

警方表示，全案依過失致死罪嫌將丁男移送士林地檢署偵辦，持續釐清確切肇事原因及相關責任。

這是承德路七段8日內第2起大車撞騎士的死亡事故，康姓男子3月17日駕駛聯結車行經相同路段時，碰撞騎乘腳踏車吳姓女子，吳女遭捲入車底當場死亡，康被依過失致死罪嫌送辦。

丁姓男子今午駕駛大貨車沿台北市承德路往南行，因不明原因碰撞同向外側車道機車騎士施姓男子，施男倒地後頭部遭貨車車輪輾過，當場死亡。記者李隆揆／翻攝
丁姓男子今午駕駛大貨車沿台北市承德路往南行，因不明原因碰撞同向外側車道機車騎士施姓男子，施男倒地後頭部遭貨車車輪輾過，當場死亡。記者李隆揆／翻攝
丁姓男子今午駕駛大貨車沿台北市承德路往南行，因不明原因碰撞同向外側車道機車騎士施姓男子，施男倒地後頭部遭貨車車輪輾過，當場死亡。記者李隆揆／攝影
丁姓男子今午駕駛大貨車沿台北市承德路往南行，因不明原因碰撞同向外側車道機車騎士施姓男子，施男倒地後頭部遭貨車車輪輾過，當場死亡。記者李隆揆／攝影

死亡 車禍 過失致死

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