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傳大陸快艇、子母船接應越界澎湖捕魚 海巡調查中

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖周邊海域昨天傳有不明快艇出沒，在我國漁民底下疑似搶奪延繩釣漁獲及魚具，澎湖海巡隊昨天出動巡防艇追擊，目視、雷達都未見快艇蹤跡，今又傳出七美西南海域有不明漁船出沒，疑為大陸漁民下放子船捕魚，海巡已派巡防艇趕赴現場調查。

澎湖海巡隊昨天根據當地媒體報導，稱漁民於西嶼西南方20浬作業時，有一艘無船籍大陸快艇從事延繩釣放小管作業，並有偷竊漁船漁具、干擾我國漁船作業的情形。

海巡隊獲報後，昨根據漁民提供經緯度資訊，立即調派PP10071馳赴現場查處，並增派10087艇前往支援，巡防艇於昨下午2時55分許抵達通報海域後，僅發現本國籍船隻，經詢問現場作業漁船，均回覆未發現陸籍小型快艇，巡防艇運用雷達擴大海域搜尋，也未發現可疑快艇航跡。

據了解，被漁民指控為大陸漁船的快艇，船身為白色，周邊都有釣具，但大陸漁船船殼一般都以深色系為主，淺白色為台灣快艇常見配色，該艘快艇為我國籍還是大陸籍，因未找到人、艇，均無法查明。

今中午又傳出有漁民目擊疑似大陸漁船出沒澎湖海域，作業地點接近我國禁限制水域，該船派出多艘子船作業，過程被澎湖漁民拍下，並由當地媒體報導。

澎湖海巡隊掌握輿情後，今下午派出巡防艇趕赴七美島西南海域23海浬處巡弋，搜尋有無可疑船隻出沒，不過，漁民通報作業地點位於禁限制水域邊界，是否有越界捕魚仍待釐清。

澎湖海巡隊都說，最近非小管等魚獲作業旺季，尚不清楚不明船隻捕撈魚種；澎湖區漁會則說，近期未接獲漁民通報有大陸漁船出沒搶奪漁具或漁獲狀況，詳情待調查。

傳出中國大陸快艇昨入侵澎湖海域釣小管，並干擾漁民作業，澎湖海巡隊下午調派巡防艇至通報海域巡弋。記者張議晨／翻攝
傳出中國大陸快艇昨入侵澎湖海域釣小管，並干擾漁民作業，澎湖海巡隊下午調派巡防艇至通報海域巡弋。記者張議晨／翻攝

海巡 漁民 澎湖

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