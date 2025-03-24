影／作業返程出車禍 台電1工程人員噴出車外…頭部重創死亡

台電一輛工程今天近中午在台中市大甲區與砂石車發生車禍，釀一死三傷，一名羅姓台電工程人員因碰撞飛出車外頭部重創、急救不治，警方對二名駕駛酒測都無酒駕，警方初判砂石車駕駛未依規定禮讓其他車輛，台電工程車未依規定減速，詳細肇事原因由警方調查中。

台電台中區處表示，豐原分處線路課工作班人員今天完成預先排定「防護線管穿設」工作，回程途中，與砂石車發生碰撞車禍，造成台電3人受傷，其中一人搶救後傷重不治，一度造成1095戶停電，目前已復電1078戶，剩餘17戶停電，台電搶修復電中。

大甲警分局調查，今天上午11時17分，在台中市大甲區南北二路、東西四路口車禍，砂石車與台電工程救險車碰撞，43歲楊姓男子駕駛砂石車沿大甲區南北二路由南往北直行，45歲羅男駕駛台電工程車，載乘客40歲羅男和40歲許男，沿東西四路由東往西直行，二車在路口碰撞。

車禍發生後，二車車頭都嚴重毀損，還撞向路旁電桿並扯斷電線，一度造成附近停電，二名駕駛酒測值都零，當時車速仍待調查，肇因初判，砂石車未依規定禮讓其他車輛，台電工程車未依規定減速。

大甲交通分隊、大甲派出所及偵查隊鑑識小組到場蒐證。現場無路口與民間監視器，已調閱台電工程車行車記錄器，還原事故發生經過，這件死亡車禍已報請檢察官相驗。