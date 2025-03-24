新北淡水7旬翁駕車疑突打噴嚏失控 撞倒整排停車格10機車
新北市淡水區7旬李姓老翁日前駕車返回住處，行經北新路時疑似身體不適打噴嚏致操駕失控，擦撞停車格內10輛機車。警方今天表示，在毀損機車上留有紙條，部分車主尚未聯繫。
有人22日晚間在臉書（Facebook）社團「我是淡水人」上傳一段監視器畫面，影片中可見一輛白色車突然衝撞路邊停放的機車，整排機車如骨牌般橫倒，巨大聲響驚動對面店家人員。
新北市政府警察局淡水分局今天以訊息說明，22日中午12時20分許，71歲李翁駕駛自小客車行經淡水區北新路169巷，疑因身體不適，打噴嚏時撞到方向盤，導致車輛失控偏移，擦撞路旁停車格內的10輛機車。
警方表示，獲報後趕抵現場，李翁酒測值為0，員警在毀損機車上留有派出所電話通知車主，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。
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