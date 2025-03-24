上山雪攀搏命搜救、下山還要墓地滅火 南投消防心酸：真的吃不消

三月大雪導致山域事故頻傳，又逢清明時節，墓地火警多，南投消防人員上山在險惡的冰雪環境搜救，涉險拿命拚搏，下山還要忙滅火，分身乏術大呼吃不消，希望民眾登山要量力而為，更盼相關單位從源頭管制，掃墓務必撲滅餘燼再離開。

南投縣消防局指出，今年3月罕見下大雪，後續因積雪消融結成硬冰，導致山域事故頻傳，經統計，今年3月還沒過完，通報摔傷、高山症或失聯等山難案件已14起，相較於去年3月共10起，事故數明顯增加，消防員因此頻繁且涉險出勤。

而因近期天氣回暖，且清明節將屆，今年又有4天連假，不少民眾為準備出遊或避開人潮提前掃墓，導致墓地、雜草火警暴增，光是上周末六（22日）、日（23日）分別發生24起、32起，2天高達56起，遍及各鄉鎮市，消防人車頻出勤。

消防員心酸表示，近期接二連三的山域搜救，為救人快腿上山，可山區冰雪環境險惡，每次出勤都是涉險拿命拚，山下人力缺，墓地火警又狂燒，下山就算有休，考量人力也無法多休，必須支應滅火救災勤務，分身乏術，真的讓人大感吃不消。

搜救人員也抱怨，山難狀況多，不少是錯判高山環境或自身能力，其中不乏救下山一查才發現根本沒依規定申請入山、辦登山險，甚至裝備沒帶足或不具初級緊急救護能力，前端山域管理單位若能查察攔阻，落實源頭管制，可望降低山難。

消防局呼籲，登山前務必確認山區氣候狀況，應審慎規畫，攜帶合適裝備，隨時注意自身安全，量力而為；掃墓切記「四不二記得」不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，更要記得滅餘燼、收垃圾，離開前務必確認餘燼已滅。