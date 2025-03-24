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花蓮公民洗地「裁傅自由」遭盤查 警方：查身分證合法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

昨天有3名公民團體成員在花蓮壽豐鄉考古博物館前，用高壓水柱洗出「裁傅自由」4個字，館方看到報警。派出所長與員警認為是噴漆，要求看身分證，但民眾自認沒有違法，不同意拿出證件，雙方一度僵持不下發生口角，後來才確認只是清水。警方回應，查身分證是依法行政。

無黨籍縣議員楊華美表示，昨天下午接到民眾打電話陳情，在壽豐鄉執行洗地行動，沒想到派出所長與員警到現場，認為民眾噴漆，要查驗他們的身分證。但北部過去有洗地行動，當時板橋海山警分局詢問各單位，確定這行為不違法，「花蓮可能沒有更新到這個訊息」。

楊華美說，接到陳情時，民眾與員警都在現場，民眾表示自己只是用水洗地，沒有違法，「為何要查身分證？」可能之前有查水表事件，讓民眾對於警方查證件不是很放心，在花蓮特殊氛圍下，覺得員警要找麻煩，認為諸多的爭議應該要避免，警方與民眾多溝通，不要有過度執法的行為，也避免衝突。

根據網路上的影片，有員警要求看證件，民眾稱是公民藝術行動，是「表達政治訴求，洗淨政治髒汙」，並詢問是哪一條法律規定看證件，但員警卻回「不需要告訴你」、「我不是你的保母，我是警察」持續要求看證件，後來才告知是警察職權行使法第7條規定，最後確認沒有噴漆才放人走。

吉安警分局長林俊廷表示，一開始是考古博物館館方員工報案門口被噴漆，派出所長跟員警到場，沒辦法判斷地上字樣是油漆還是什麼材質造成，且員警不知道其他單位有類似案例，不清楚要怎麼處理，只好一邊詢問，一邊請示分局組長要怎麼處置。

林俊廷說，用警察職權行使法盤查，需要身分資料紀錄，這是報案處理的過程，可能民眾會誤解為何警方要盤查身分，進而產生誤會；但不管有沒有違法，查證身分是要留記錄，確認有到現場處理，是依法行政程序。

昨有3名公民團體成員在花蓮壽豐鄉考古博物館前，用高壓水柱洗出「裁傅自由」4個字，警方接獲報案盤查，一度引起爭議。圖／民眾提供
昨有3名公民團體成員在花蓮壽豐鄉考古博物館前，用高壓水柱洗出「裁傅自由」4個字，警方接獲報案盤查，一度引起爭議。圖／民眾提供
花蓮公民團體近日在許多地方用高壓水柱洗出「裁傅自由」，表達罷免訴求。圖／微光花蓮提供
花蓮公民團體近日在許多地方用高壓水柱洗出「裁傅自由」，表達罷免訴求。圖／微光花蓮提供

花蓮 警察 身分證

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