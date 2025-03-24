台南仁德車禍 貨車側翻壓自小客車頭1不治2傷

台南仁德區大同路今天發生1輛自小客車與1輛貨車交通事故，貨車側翻後壓在自小客車車頭處；貨車駕駛送醫不治，自小客車上前座2人，也由救護車送醫，送醫時意識清醒。

台南市政府消防局於上午10時13分接獲報案，指稱在仁德區大同路三段有自小客車與貨車交通事故，隨即調派7部各式車輛、14名人員前往救援，抵達後發現貨車側翻壓在自小客車車頭處；貨車男性駕駛受困於駕駛座、意識不清，自小客車前座2名男子受困、意識清醒。

消防人員隨即使用破壞器材，陸續協助傷者脫困，貨車駕駛初步檢傷為OHCA（到院前心肺功能喪失）狀態，經救護車送往醫院搶救後仍宣告不治；自小客車上2名傷者，送醫時意識清醒。

警消人員初步調查，死者疑似為55歲蕭姓男子，確切事故原因待進一步調查釐清。