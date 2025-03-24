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104歲人瑞好心借廁所…他竟摸走12萬積蓄 警追3天逮人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安南區104歲李姓人瑞日前好心借56歲蔡姓男子借用住家廁所，蔡卻趁機摸走老人家房內12萬現金；警方組成專案小組追查，3天內將蔡逮捕到案，起出11萬6千餘元現金歸還。老人家沒想到積蓄還能追回大半，開心地至派出所與警員合照致謝。

本月21日晚間6時許，蔡姓男子騎腳踏車隨機挑選目標犯案，他看到李姓人瑞在住家門口修理腳踏車，上前搭訕能否借用廁所，老人家好心讓他入內，並繼續修腳踏車，蔡卻潛入房間東翻西找，搜刮老人家12萬元積蓄，隨後騎腳踏車逃逸。

李姓人瑞晚間才發現積蓄遭竊，沒想到好心卻遇到小偷，無奈難過報案；轄區第三警分局安中派出所接獲報案後，所長曾婉甄組成專案小組沿線調閱監視器，警方發現，蔡是有意識的騎著沒有車牌的腳踏車，行竊後還四處繞路避開監視器，欲躲避警方追捕。

專案小組日夜查緝，終於發現蔡姓男子疑似躲藏於安平區安平路一處舊部落，今天上午9時許再次前往訪查，眼尖的警員發現走出超商的男子疑似就是蔡姓男子，立即上前攔查，才知他竟也觀察到有便衣警察，已利用超商叫車系統準備搭車離開。

警方確認蔡的身分，發現他也是遭台南地檢署發布的竊盜通緝犯，當場逮捕，並在蔡的身上起出贓款11萬6千3百元；據了解，蔡供稱這幾天擔心被警察抓，到處找超商窩著，也不敢去娛樂享受，所以只花了3700元，全案依竊盜案及竊盜通緝移送台南地檢署偵辦。

警方通知李姓人瑞已抓到竊賊，老人家今天中午前往安中派出所領回遭竊積蓄，他沒想到還能領回大半金額，開心與員警合影，連聲感謝年輕員警辛苦，這麼快幫他找回來，今晚可以睡個好覺了。

李姓人瑞今天中午前往安中派出所領回遭竊積蓄，他沒想到還能領回大半金額，開心與員警合影，連聲道謝。記者袁志豪／翻攝
李姓人瑞今天中午前往安中派出所領回遭竊積蓄，他沒想到還能領回大半金額，開心與員警合影，連聲道謝。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區104歲李姓人瑞日前好心借56歲蔡姓男子借用住家廁所，蔡卻趁機摸走老人家房內12萬現金。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區104歲李姓人瑞日前好心借56歲蔡姓男子借用住家廁所，蔡卻趁機摸走老人家房內12萬現金。記者袁志豪／翻攝
警方組成專案小組追查，3天內將蔡逮捕到案，起出11萬6千餘元現金歸還老人家。記者袁志豪／翻攝
警方組成專案小組追查，3天內將蔡逮捕到案，起出11萬6千餘元現金歸還老人家。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區104歲李姓人瑞日前好心借56歲蔡姓男子借用住家廁所，蔡卻趁機摸走老人家房內12萬現金。記者袁志豪／翻攝
台南市安南區104歲李姓人瑞日前好心借56歲蔡姓男子借用住家廁所，蔡卻趁機摸走老人家房內12萬現金。記者袁志豪／翻攝

人瑞 台南 監視器 竊盜

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