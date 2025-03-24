彰化縣議員要求臨停派出所惹議 錄影帶還原與警爭執10分鐘

彰化縣和美區縣議員賴清美日前到二林區訪友，約在王功派出所借車位暫停，跟一名員警發生爭執，她在個人臉書PO文訴求「公道」，反被網友抨擊，引起地方議論；這名員警昨起放「退休假」，芳苑警分局今表示，目前詳查爭執一事不沒有懲處（員警）問題。

賴清美在個人臉書PO文，指稱「我以為通常相约都會選在醒目的地方，一直認為警察機關是個很不錯的選擇地點，想說警局如果可以讓我們民眾暫停車3至5分鐘等人。（人沒有離開喔）我想應不為過！可是……可是⋯，今天到最後還是要感謝分局長及所長幫忙解圍，真的感受到基層…。」

她沒指明警察機關但PO照片是王功派出所，也拍下值班員警姓名打馬賽克後上傳，可清楚辨識員警的姓。這篇PO文在網路獲得許多網友留言，很多是認為縣議員沒「比較大」、「我們可以要求派出所（分駐所）給我們位子暫時停車嗎？」也有網友覺得警察「人沒離開借停一下...警察不不親民」。

外傳彰化縣警察局要懲處王功派出所那名員警，芳苑警分局今嚴正否認。分局長宋俊良今表示，那名員警處理這件事的時候沒開啟秘錄器，派出所外面有錄影監視器，錄影帶已交給上級將詳細調查全案發生經過，不提供外界觀察，內部檢查錄影畫面可看出那名員警與賴議員的「對話」約10分鐘。

與賴清美爭執的員警服務年資逾32年，到芳苑警分局之前在溪湖警分局，調到王功派出所之前在芳苑萬興派出所服務6年，今年6月將退休，早先已申請休假消化特休等休假，昨（23日）起休假，芳苑警分局強調這是早就安排的休假，並非為了賴清美縣議員一事「躲」起來。

芳苑警分局長宋俊良表示，那名員警與賴議員發生爭執的那天，他接獲通報立刻趕到，第一時間向縣議員致歉，承諾會加強服勤教育。