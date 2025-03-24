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民眾夜間外出安全感爆棚 新北治安滿意度民調曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

艾普羅民調公司日前發布最新調查，新北市民對夜間外出的安全感達91.4%，對居住環境治安滿意度則是89.5%幾近9成，並有87.3%的市民肯定新北警打擊犯罪及維護治安的努力。新北警指出將持續強化智慧化警政提升治安工作效率，使新北成為宜居的安全城市

新北市警局表示，根據調查結果9成以上民眾對於在深夜時外出時的安全感程度感到滿意，新北警指出，近年來加強設置路口監視設備、警員執勤配備、智慧警政AI巡防系統，加上情資整合中心的大數據分析，另外街頭暴力「快打3.0」執法模式讓警方迅速集結警力，快速打擊街頭犯罪，大幅提升警方處理案件速度與反應效率。

除此之外，新北警將打擊詐欺列為重點工作，去年全年攔阻近15億匯款金額，並透過「斬金專案」積極查緝詐騙集團，成功切斷詐騙集團出金金脈，共緝獲73名詐欺犯及193億的詐騙款，瓦解全國最大的詐騙集團資金網絡。新北警也將結合多元化行銷管道，提升警方工作的透明度，讓市民感受到警方維護治安的付出。

新北警去年共緝獲73名詐欺犯及193億的詐騙款。記者黃子騰／翻攝
新北警去年共緝獲73名詐欺犯及193億的詐騙款。記者黃子騰／翻攝
警員在捷運車廂內進行巡查。記者黃子騰／翻攝
警員在捷運車廂內進行巡查。記者黃子騰／翻攝
新北警與金融機構合作，共同防止臨櫃詐騙。記者黃子騰／翻攝
新北警與金融機構合作，共同防止臨櫃詐騙。記者黃子騰／翻攝

安全感 新北 詐騙集團

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