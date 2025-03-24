民眾夜間外出安全感爆棚 新北治安滿意度民調曝光

艾普羅民調公司日前發布最新調查，新北市民對夜間外出的安全感達91.4%，對居住環境治安滿意度則是89.5%幾近9成，並有87.3%的市民肯定新北警打擊犯罪及維護治安的努力。新北警指出將持續強化智慧化警政提升治安工作效率，使新北成為宜居的安全城市

新北市警局表示，根據調查結果9成以上民眾對於在深夜時外出時的安全感程度感到滿意，新北警指出，近年來加強設置路口監視設備、警員執勤配備、智慧警政AI巡防系統，加上情資整合中心的大數據分析，另外街頭暴力「快打3.0」執法模式讓警方迅速集結警力，快速打擊街頭犯罪，大幅提升警方處理案件速度與反應效率。