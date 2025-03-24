議員耍特權或警員態度差？彰化警方先內部調查澄清誤會

彰化縣議員賴清美因開車到芳苑警分局王功派出所暫停，與值班員警發生爭執，芳苑分局長宋俊良表示，雙方在溝通過程中產生誤會，後續細節會再調查。記者劉明岩／攝影

彰化縣議員賴清美本月21日下午開車到芳苑警分局王功派出所暫停等人，被值班員警驅趕發生爭執，賴清美也在網路被狂批「耍特權」，這名警員六月退休，昨天開始休假。彰化縣警察局長陳明君今天上午在晨會中，指示芳苑分局先做內部調查，釐清事情發生經過，若有「誤會」要解釋清楚，縣警局秉公處理。

芳苑警分局長宋俊良表示，當時值班同仁看到是有人開車到派出所，停在派出所巡邏車停車格，便上前詢問，雙方在溝通過程中產生誤會，後續細節會再調查。

對於一般民眾可否停派出所臨時停車？，宋俊良說，民眾到派出所洽公或有緊急事情要暫時停車，只要先跟值班員警告知，基於便民都會提供暫停，即使議員表明身分，也比照一般民眾處理。

縣警局今天上午開會討論，也未做實質的處置，對於事件發生的經過，相關監視器或秘錄器影片，警方表示要做內部調查，無法提供，並由芳苑分局長宋俊良統言發言，其餘人員不做發言。宋俊良說，已要求員警在面對民眾或議員時，要做好溝通，態度一定要和緩，避免類似事件再度發生。

據了解，賴清美與這名警員發生口角，語氣都不好，可能是「海口人」講話比較大聲，才會發生誤會。

賴清美指出，21日下午，她與朋友約在芳苑警分局工功派出所附近見面，她因開車找不到車位，由於王功派出所是比較明顯的地標，看到派出所裡面有停車格，便開車進入派出所內的停車格內，想說，先停好車，再跟值班員警報備一下，不料還沒下車，派出所值班台的員警立即衝出來，說：「這裡不能停車，妳沒有先申請，請離開」，才造成雙方口角。她停留不到5分鐘，這名警員拿手機對她蒐證，還嗆說：「我有的是方法處理妳」，甚至揚言辦她妨害公務。

賴清美將與員警爭執之事po上臉書，稱值班台印著「很高興為您服務」字句十分諷刺，不料反而在網路各社群炸鍋，一面倒批她將派出所當做停車場，是在搞特權，是不是也要大家都可以到派出所停車，或者可以停到她家、服務處。