移工搶移工 還有2台籍工人加入混戰…8人就逮送辦

台中市大里區5名越南籍移工15日凌晨在一處出租套房聊天吃宵夜，突然有6人戴口罩、手持武器身闖入，一陣喝斥下將5人控制，並令交付身上所有財物，犯案得手10餘萬後搭乘白牌計程車逃逸。

霧峰警分局據報，沿線調閱監視器以車追人，當天循線在南投南崗工業區一家KTV及烏日分別逮捕闖入和在外把風、策畫的7名嫌犯，扣得贓款14萬元及作案用空氣手槍2把，接著21日也逮捕另外共犯到案。

警方上午發布新聞稿，表示犯案8人有6人是越南籍，2名台籍，起因是越南籍歹徒中有人與被搶的越南人有債務糾紛，因此謀畫此起強盜案。本案中的越南籍移工多數都在大里的工廠工作，也有大里以外區域，2名台籍人士則是他們的友人。全案以加重強盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，偵訊後有7人聲押獲准，1人交保。