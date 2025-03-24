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台電工程車與砂石車台中重大車禍 3人送醫1人頭部重創死亡
台中市大甲區今天中午發生嚴重車禍，砂石車和台電工程車碰撞，造成3人受傷送醫、1名工程車上40歲乘客頭部受創嚴重，到院前無呼吸心跳，送醫後不治，警方正調查肇事原因中。
大甲警分局調查，今天上午11時17分，在大甲區南北二路、東西四路口發生車禍，砂石車開車沿大甲區南北2路由南往北行駛直行、台電工程車駕駛開工程車載2人沿東西四路由東往西直行雙方車輛於路口發生碰撞。
雙方駕駛與乘客均受傷，3名傷者送大甲光田醫院急救，另1名工程車駕駛傷者送往大甲李綜合醫院，2車前車頭均受損，駕駛是否有酒駕仍待查。但稍後1點多，3名送往大甲光田醫院傷者中，其中1名工程車上40歲乘客頭部重創嚴重，送醫不治。
警方表示，車禍現場光線良好，天氣晴、無雨、路面乾燥，肇事原因初步研判1輛車未讓車，另一車未減速。
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