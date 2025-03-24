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越南籍移工宿舍遭闖入強盜 台中警循線逮8人送辦

中央社／ 台中24日電

台中市大里區1處越南移工租住的出租套房，15日凌晨突闖入多名戴口罩、持武器男子搶走財物，犯嫌隨後搭車逃逸。警方初步調查疑債務糾紛，先後逮捕8名犯嫌，依法送辦。

台中市政府警察局霧峰分局今天透過文字稿表示，當時5名越南籍移工正在屋內，突然闖入多名戴口罩、持武器的身分不明男子一陣喝斥、控制被害人後，讓被害人交付身上所有財物，隨後搭白牌計程車逃逸。

霧峰分局獲報組專案小組，經調閱沿線監視器以車追人，當天在南投縣及台中烏日區分別逮捕4名及3名犯嫌，扣得贓款新台幣14萬元及2把作案用空氣手槍。

警方初步了解，越南移工疑結夥處理債務糾紛。

經檢警努力不懈持續追查，最後1名犯嫌逃亡7天後遭警方查緝到案，全案依中華民國刑法加重強盜罪移送台灣台中地方檢察署偵辦。8名犯嫌中，6名為越南籍，2名為台灣人，其中計7名由檢察官聲請羈押獲准，1名越南籍男子交保。

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