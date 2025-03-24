蘆洲惡犬撲咬人「看起來像比特犬」 新北動保處要開罰
台北市一隻比特犬日前兩度攻擊騎士，引發社會輿論。無獨有偶，新北市蘆洲34歲包女22日牽著愛犬遛狗時，遭40歲黃男飼養犬隻撲咬，導致包女及愛犬都被咬傷。包女哥哥今說，咬人的狗「看起來像比特犬」，自家愛犬受傷嚴重，醫療費用近2萬，已報案提告；動保處說，飼主依法最重可1.5萬罰鍰。
包男今受訪說，22日在家附近遛狗時，看到一隻原本鏈在摩托車後照鏡上的狗，掙脫後照鏡衝出來撕咬，期間長達3分鐘，猛烈撕咬愛犬身側，他與妹妹也在拉扯中被咬傷左小腿，直到妹妹和狗狗發出慘叫聲後，黃姓飼主才匆忙現身，但態度消極，事後推託是「2隻狗互咬」，也沒有表達任何歉意。
包男說，妹妹送醫診斷為左小腿穿刺傷，現傷口持續發炎，影響行走與上班，自家愛犬傷勢更為嚴重，身體兩處撕裂傷中間皮膚已與肌肉剝離，出現輕微氣胸症狀，需以彈性繃帶加壓固定，手術費近2萬，且狗狗被咬後難以安睡、鬱鬱寡歡。
包男表示，已報案提告，但警方通知黃男做筆錄卻沒出現。至於攻擊人的犬隻，包男認為，特徵不像米克斯，「頭部特徵還滿明顯像是比特犬。」
不過新北動保處指出，攻擊犬隻經確認為黑色米克斯犬，而飼主未管控好寵物攻擊他人飼犬，依新北市動物保護自治條例可處3000至1萬5000元罰鍰，另依動保法判定為攻擊性犬隻，未來外出須繫1.5公尺短繫繩及配戴嘴套，將安排寵物行為師協助飼主教養問題。另外，動物都有地域性，若飼養地域意識強的犬隻，應加戴嘴套控管避免失控傷害他人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言