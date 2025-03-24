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蘆洲惡犬撲咬人「看起來像比特犬」 新北動保處要開罰

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

台北市一隻比特犬日前兩度攻擊騎士，引發社會輿論。無獨有偶，新北市蘆洲34歲包女22日牽著愛犬遛狗時，遭40歲黃男飼養犬隻撲咬，導致包女及愛犬都被咬傷。包女哥哥今說，咬人的狗「看起來像比特犬」，自家愛犬受傷嚴重，醫療費用近2萬，已報案提告；動保處說，飼主依法最重可1.5萬罰鍰。

包男今受訪說，22日在家附近遛狗時，看到一隻原本鏈在摩托車後照鏡上的狗，掙脫後照鏡衝出來撕咬，期間長達3分鐘，猛烈撕咬愛犬身側，他與妹妹也在拉扯中被咬傷左小腿，直到妹妹和狗狗發出慘叫聲後，黃姓飼主才匆忙現身，但態度消極，事後推託是「2隻狗互咬」，也沒有表達任何歉意。

包男說，妹妹送醫診斷為左小腿穿刺傷，現傷口持續發炎，影響行走與上班，自家愛犬傷勢更為嚴重，身體兩處撕裂傷中間皮膚已與肌肉剝離，出現輕微氣胸症狀，需以彈性繃帶加壓固定，手術費近2萬，且狗狗被咬後難以安睡、鬱鬱寡歡。

包男表示，已報案提告，但警方通知黃男做筆錄卻沒出現。至於攻擊人的犬隻，包男認為，特徵不像米克斯，「頭部特徵還滿明顯像是比特犬。」

不過新北動保處指出，攻擊犬隻經確認為黑色米克斯犬，而飼主未管控好寵物攻擊他人飼犬，依新北市動物保護自治條例可處3000至1萬5000元罰鍰，另依動保法判定為攻擊性犬隻，未來外出須繫1.5公尺短繫繩及配戴嘴套，將安排寵物行為師協助飼主教養問題。另外，動物都有地域性，若飼養地域意識強的犬隻，應加戴嘴套控管避免失控傷害他人。

包女小腿遭咬出現3個血洞。記者黃子騰／翻攝
包女小腿遭咬出現3個血洞。記者黃子騰／翻攝
包女飼養的米克斯也被咬傷。記者黃子騰／翻攝
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妹妹 提告 比特犬 米克斯

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