她盛裝打扮要買點數見「男模」 一掛電話就被傳血腥照

23歲唐姓女子昨天盛裝打扮，要去見在網路上聊天多日的男模「小吳」，對方表示第一次見面，被經理要求要購買2萬4千元的點數，但之後都會歸還；唐女準備購買，被店員、警員攔下，對方見她遲遲未完成，又傳送數張血腥照片，才知小吳果然是詐騙歹徒。

唐姓女子日前在網路交友軟體認識自稱從事男模工作的男網友小吳，雙方互加Line好友，小吳傳送多張帥氣俊俏男子照片，每日甜言蜜語、噓寒問暖，讓唐女相談甚歡；近日小吳表示要與唐女見面，唐女十分期待，昨天傍晚特地盛裝打扮，前往指定地點。

小吳與唐女約在台南市中西區康樂街一間超商前見面，唐女欣然前往，路上小吳卻稱男模外出，公司的經理會管控，經理以查證身分為由，要求唐女跟旗下男模見面，必需付保證金，請唐女至超商購買2萬4000元的點數後，兩人才能順利見面。

晚間6時許，唐女依指示前往，向店員表示要購買點數，店員詢問她有玩網路遊戲？為何要買點數？唐女邊講電話邊回答是要幫朋友買，讓店員起疑通報警方；轄區第二警分局海安派出所警員王威雲、陳羿涵到場後，唐女才掛斷電話，此時也未完成購買點數。

當下小吳不斷傳訊「經理怎麼說你掛電話了」、「我也是第一次出來見面不知道會這樣」、「經理講只是第一次見面這麼麻煩而已」，接下來又稱「經理讓我發給妳的」，傳送有人臉部被砍出一道很深傷口的照片，還有一張手掌受傷鮮血直流的照片。

小吳稱「我真的很害怕」、「我現在很擔心你的安全」、「妳放心 這個錢見面都是會退還給妳的」、「對不起我也是第一次出來見面不知道這麼麻煩」、「辛苦你了 等下見面好好補償你好嗎」；除了企圖讓唐女心生畏懼外，又持續誘騙她購買點數。

唐女眼見血腥照片，驚恐詢問警察，警方告知這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數；當被害人驚覺情況不對不配合時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。