獨／恐怖畫面曝！高雄騎士撞大貨車 內臟破、骨折命危
高雄市小港區前天上班尖峰時間發生一起車禍，吳姓男子騎機車行經博學路時，疑未注意車前狀況，突偏移左側快車道，適歐姓男子駕駛的大貨車從旁經過，擦撞吳男機車，吳倒地因內臟破裂、身體多處骨折，命危送醫搶救，仍在加護病房觀察。
小港警分局調查，在鋼鐵公司上班的吳姓男子（56歲）當天上午7時19分許騎機車上班，沿小港區博學路北向南行駛，當時正值上班尖峰時間，路上車多。
吳男當下疑未注意車前道路狀況，機車突偏移左側快車道，當場擦撞到歐姓男子（70歲）所駕駛的大貨車聯結車車身，吳當場連人帶車倒地不起。
歐男見撞到人隨即停車，高松派出所及救護員獲報趕抵現場，吳男因重傷昏迷，送往小港醫院搶救；後因內臟破裂、多處肋骨骨折、手腳擦挫傷，傷重命危轉往高雄長庚醫院救治，目前仍在加護病房觀察。
大貨車司機歐男經警方酒測，無酒駕行為，吳男經抽血檢測無喝酒行為；據了解，歐聲稱當時並未看到吳男的機車，聽到有撞到的聲音，就停車查看；警方調閱監視畫面，發現是吳男機車先行偏移再撞到大貨車，詳細車禍肇責由交通大隊進一步釐清判定。
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