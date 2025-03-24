在監獄服刑 男子半夜如廁後全身癱軟 獄友通報送醫不治
在基隆監獄服刑的郭姓男子，昨天被人發現癱軟在房舍內，送醫不治。檢方相驗是因疾病死亡，排除外力介入，將屍體交由家屬善後。
今年46歲郭男因為犯搶奪案被判刑，並在基隆監獄服刑中。昨日凌晨3時許他起身如廁時，舍友發現郭突然癱軟於床邊。監所管理人員得知後，通報119派遣人車前往救護。消防人員將郭男送醫急救，醫師未能救回他的性命，凌晨4時許宣告死亡。
檢警調查，郭男的舍友向管理人員通知有狀況後，獄方第一時間就通報119搶救，調閱所內監視器，並詢問同寢室收容人，初步確認郭男是突然癱軟床邊，沒有他人施暴。
檢察官偕法醫相驗後，認定現場並無外力介入，郭男身體也無明顯外傷，應為生理疾病導致死亡，郭男家屬對於死因並無意見，具領貴體辦理後事。
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