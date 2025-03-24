在監獄服刑 男子半夜如廁後全身癱軟 獄友通報送醫不治

在基隆監獄服刑的郭姓男子，昨天被人發現癱軟在房舍內，送醫不治。檢方相驗是因疾病死亡，排除外力介入，將屍體交由家屬善後。

今年46歲郭男因為犯搶奪案被判刑，並在基隆監獄服刑中。昨日凌晨3時許他起身如廁時，舍友發現郭突然癱軟於床邊。監所管理人員得知後，通報119派遣人車前往救護。消防人員將郭男送醫急救，醫師未能救回他的性命，凌晨4時許宣告死亡。

檢警調查，郭男的舍友向管理人員通知有狀況後，獄方第一時間就通報119搶救，調閱所內監視器，並詢問同寢室收容人，初步確認郭男是突然癱軟床邊，沒有他人施暴。