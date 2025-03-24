影／男子開車撞翻車上一家三口肇逃 熱心民眾追他翻牆跑

一名男子前天深夜開車在台中市清水區涉嫌撞翻一輛轎車，車上一家三口都受傷，男子涉嫌肇事逃逸，熱心民眾騎機車追，看到他翻牆進入一處校園後失蹤，警方將追查男子到案，釐清案情和責任。

清水警分局調查，前晚11時11分，在清水區中清路9段與中央路口，一名男子駕駛轎車，沿中央路北往南方向行駛，路口閃紅燈，與湯女駕駛轎車，車上載2名乘客，沿中清路9段西往東方向行駛，路口閃黃燈，雙方在路口發生碰撞後，男子逕自離開現場，湯女及乘客共3人身體擦挫傷，送醫治療後無大礙。

警方表示，將持續調閱事故地點周遭監視器追查駕駛中，後續將依肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦。警方呼籲駕駛人行經閃光號誌路口應減速慢行、停車再開，以避免發生交通事故。