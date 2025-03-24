聽新聞
0:00 / 0:00
影／男子開車撞翻車上一家三口肇逃 熱心民眾追他翻牆跑
一名男子前天深夜開車在台中市清水區涉嫌撞翻一輛轎車，車上一家三口都受傷，男子涉嫌肇事逃逸，熱心民眾騎機車追，看到他翻牆進入一處校園後失蹤，警方將追查男子到案，釐清案情和責任。
清水警分局調查，前晚11時11分，在清水區中清路9段與中央路口，一名男子駕駛轎車，沿中央路北往南方向行駛，路口閃紅燈，與湯女駕駛轎車，車上載2名乘客，沿中清路9段西往東方向行駛，路口閃黃燈，雙方在路口發生碰撞後，男子逕自離開現場，湯女及乘客共3人身體擦挫傷，送醫治療後無大礙。
警方表示，將持續調閱事故地點周遭監視器追查駕駛中，後續將依肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦。警方呼籲駕駛人行經閃光號誌路口應減速慢行、停車再開，以避免發生交通事故。
目擊者在地方臉書社團說，她們住在車禍地點附近，當時看到一名女童受傷，哭叫受傷的阿嬤，一家三口後來被救出，有熱心民眾說，他和朋友騎機車經過看到車禍肇事者逃逸，他們騎車追，對方跑太快，最後翻牆進入校園失蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言