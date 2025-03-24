影／國道白車疲勞駕駛鬼飄連撞護欄 後方車看得驚險萬分

有駕駛昨天行經國道1號南下嘉義大林路段時，有輛白車右側車頭毀壞還在行駛，搖搖晃晃地飄移，其他駕駛見狀紛紛減慢速度，正當大家擔心白車可能會自撞，沒多久即發生爆擊護欄，駕駛急忙按喇叭示警，事後他將影片放上社群平台「遇到超級瑪利的大魔王庫巴」引來熱議；國道警方表示，該車繼續行駛至282公里南向後壁路段，自撞內側護欄後停於中線車道上，沒有波及其他車輛，係疲勞駕駛。

駕駛poloorpolo行經國道1號南下嘉義大林路段時，家人發現左側有輛白車右側車頭已撞毀，白車「閃來閃去閃來閃去」飄移內外側車道，「怪怪地有喝酒？」後面車輛都發現這輛車十分詭異紛紛放慢速度，甚至拉下車窗互相提醒，不久有輛賓士車緊靠白車疑似要提醒，「（白車）精神狀況有問題 他（賓士車）還開太近 太危險了啦」賓士車超車後，白車持續搖搖晃晃，後車駕駛預測可能會自撞，果然沒有久接連發生2次爆擊自撞護欄，幸好白車沒有發生翻車，駕駛盡量保持距離，不斷按喇叭提醒。事後poloorpolo將影片放上Threads社群平台「遇到超級瑪利的大魔王庫巴」引來熱議。

國道警方表示，昨天下午年約40歲自小客車駕駛疑因精神不濟、操作失當，於國1南向嘉義大林路段撞擊內側護欄後，未停車查看，繼續南下行駛，行駛至282公里南向台南後壁路段，自撞內側護後停於中線車道上，未撞擊其他車輛，現場無人員受傷，駕駛酒測值為零。

警方表示，本起交通事故資料審核中尚未舉發，若有違規依道路交通管理處罰條例第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千以上3千元以下罰鍰舉發。