影／台中7旬男開車撞路邊車逃逸 猛力撞驚險畫面曝光

台中市一名7旬男子昨天深夜開車撞上路邊二輛轎車，巨大撞擊致車輛嚴重受損，男子涉嫌肇事後逃逸，熱心民眾幫忙追，員警到場攔獲，男子自稱身體不適，警方當場酒測無酒駕，依肇事逃逸案偵辦中。

大雅警分局調查，昨晚11時30分，在台中市大雅區德勝路發生車禍，76歲陳姓男子開轎車往神岡區方向直行，碰撞停放路邊的張男轎車，再往前碰撞至茆女的轎車，致張男轎車前後車尾、茆女轎車後車尾受損。

巨大撞擊聲驚動附近民眾，有熱心民眾外出查看，發現駕駛疑似肇事逃逸，民眾幫忙追並報警，線上警網隨即趕到，攔下男子酒測，無酒精反應，男子自稱身體不適，此車禍無人受傷，警方將再調閱監視器畫面追查肇事原因。