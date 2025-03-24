影／台中7旬男開車撞路邊車逃逸 猛力撞驚險畫面曝光
台中市一名7旬男子昨天深夜開車撞上路邊二輛轎車，巨大撞擊致車輛嚴重受損，男子涉嫌肇事後逃逸，熱心民眾幫忙追，員警到場攔獲，男子自稱身體不適，警方當場酒測無酒駕，依肇事逃逸案偵辦中。
大雅警分局調查，昨晚11時30分，在台中市大雅區德勝路發生車禍，76歲陳姓男子開轎車往神岡區方向直行，碰撞停放路邊的張男轎車，再往前碰撞至茆女的轎車，致張男轎車前後車尾、茆女轎車後車尾受損。
巨大撞擊聲驚動附近民眾，有熱心民眾外出查看，發現駕駛疑似肇事逃逸，民眾幫忙追並報警，線上警網隨即趕到，攔下男子酒測，無酒精反應，男子自稱身體不適，此車禍無人受傷，警方將再調閱監視器畫面追查肇事原因。
大雅分局呼籲，依據駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑，即使無人受傷，也可裁罰1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1到3個月，請民眾發生事故時，須依規定在場處置，避免觸法
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