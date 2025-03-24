影／南投2天4山友罹難 許淑華致哀更喊話登山客

三月罕見大雪，導致山域事故頻傳，南投縣2天傳出4罹難，縣長許淑華致哀表示，昨天非常不幸，單日協助4具山難遺體下山，令人惋惜，將請消防局與山域單位、山區旅宿業者加強入山前安全宣導，並盼登山客懂得及時下撤，確保安全。

縣長許淑華今在縣務會議指出，昨天非常不幸，縣消防局在山難事件協助搬運或吊掛4具遺體，發生憾事，令人難過惋惜；經了解，多是有登山經驗的老手。

南投縣多山，高山自然環境吸引不少民眾探訪，更受到許多登山好手的青睞，但最近雖平地溫度良好，實際上隨地形高度不同，天氣環境卻不見得穩定，之前縣內鹿谷地區下冰雹，高山地區更因積雪融化結冰，氣候變化難以預測。

許淑華今在縣務會議上，除感謝消防局同仁辛勞，也請該局接洽林保署、玉管處及太管處等相關單位，共同在登山入口設置安全宣導告示牌，並偕同登山客入住的民宿及飯店，多方提醒山友入山前應自我審視評估，且落實告知親友登山路線。

她強調，民眾登山應落實留守人制度，不僅出發前清楚告知登山路線，並循規畫路線行進，登山途中也要盡量回報進程，若不幸遇險，救難單位也才能快速掌握可能出事點，盡快在第一時間提供協助，有助於縮短搶救時效。