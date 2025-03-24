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桃園驚險車禍！騎士擠車陣撞砂石車倒地 全身傷無大礙

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區成功路三段和三民路一段路口今上午近8時發生驚險車禍，當時正值上班尖峰，一名女騎士擠在車陣中時不慎與同向一輛砂石車發生擦撞倒地，還好砂石車及時煞車，救護人員到場時女騎士無生命危險，全身傷送醫救治。

桃園市消防局今上午7時43分獲報，桃園區成功路三段和三民路一段的交叉路口有車禍發生，立即派救護車前往協助。抵達現場為一輛聯結車與一輛機車發生交通事故，37歲簡姓女騎士全身多處疼痛，無明顯外傷，意識清楚，隨後由大有分隊救護車送往榮民桃園總醫院救治。

警方表示，成功路三段和三民路一段今上午正值上班尖峰，車流眾多，許多機車在車陣中穿梭，上午7時32分陳姓男子駕駛營業貨運曳引車沿三民路一段直行往萬壽路方向行駛，與同方向簡姓女騎士發生擦撞，導致騎士摔倒手腳多處擦挫傷，嚇壞附近用路人。警方獲報立即趕抵現場，協助傷者送醫，實施酒測雙方酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。桃園警分局呼籲，駕駛人行車時務必保持適當行車距離，避免車禍發生。

桃園市桃園區成功路三段和三民路一段路口今上班尖峰發生女騎士與同向砂石車發生擦撞倒地。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區成功路三段和三民路一段路口今上班尖峰發生女騎士與同向砂石車發生擦撞倒地。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區成功路三段和三民路一段路口今上班尖峰發生女騎士與同向砂石車發生擦撞倒地。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區成功路三段和三民路一段路口今上班尖峰發生女騎士與同向砂石車發生擦撞倒地。記者周嘉茹／翻攝

曳引車 桃園 車禍

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