桃園驚險車禍！騎士擠車陣撞砂石車倒地 全身傷無大礙

桃園市桃園區成功路三段和三民路一段路口今上午近8時發生驚險車禍，當時正值上班尖峰，一名女騎士擠在車陣中時不慎與同向一輛砂石車發生擦撞倒地，還好砂石車及時煞車，救護人員到場時女騎士無生命危險，全身傷送醫救治。

桃園市消防局今上午7時43分獲報，桃園區成功路三段和三民路一段的交叉路口有車禍發生，立即派救護車前往協助。抵達現場為一輛聯結車與一輛機車發生交通事故，37歲簡姓女騎士全身多處疼痛，無明顯外傷，意識清楚，隨後由大有分隊救護車送往榮民桃園總醫院救治。