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議員賴清美警局停車挨轟耍官威 網友改Google地圖諷：車位幫妳找好了

聯合新聞網／ 綜合報導

彰化縣議員賴清美因開車到芳苑警分局王功派出所暫停，與值班員警發生爭執，除在臉書被灌爆批特權外，半夜還接到17通騷擾電話。 聯合報系資料照
彰化縣議員賴清美因開車到芳苑警分局王功派出所暫停，與值班員警發生爭執，除在臉書被灌爆批特權外，半夜還接到17通騷擾電話。 聯合報系資料照

彰化縣議員賴清美本月21日下午開車到芳苑警分局王功派出所等人，卻被值班員警驅趕，還要辦她妨害公務，賴清美將爭執過程PO上臉書，稱值班台印著「很高興為您服務」字句十分諷刺，不料反而在網路炸鍋，一面倒挨批是搞「特權」，現在甚至有網友用GOOGLE地圖幫她找車位

賴清美指出，21日下午，她與朋友約在芳苑警分局工功派出所附近見面，她因開車找不到車位，由於王功派出所是比較明顯的地標，看到派出所裡面有停車格，便開車進入派出所內的停車格內，想說，先停好車，再跟值班員警報備一下，不料還沒下車，派出所值班台的員警立即衝出來，說：「這裡不能停車，請離開」。

賴清美說，值班警員的口氣不佳，而她自始至終沒有表明是議員身分，當時朋友也來了，只停不到五分鐘，一般民眾來洽公或借廁所，難道員警都是用這種態度對待？相對於派出所值班台上的「很高興為您服務」字句，不是十分諷刺嗎？

不料，網友紛紛質疑賴清美根本在耍特權，甚至有人還用GOOGLE地圖幫她找車位。實際打開地圖，可以看到賴清美的辦公地址和美鎮忠全路22號已被改名為「賴清美議員停車場」，滑到最新評論區，網友吐槽道，「超讚，耍特權亂停車」、「來個五星評論平衡一下，好大的官威啊」、「警局借停車位是什麼想法，民眾找不到停車位可以停警局嗎」。

網友幫賴清美找好車位了。圖擷自GOOGLE MAP
網友幫賴清美找好車位了。圖擷自GOOGLE MAP

彰化警察局表示，針對此一事件，縣警24日上午開會討論，會調閱當時的全程監視器，還原真相，如果員警確有態度不佳、言行過當，將進一步處置。

對於派出所內是否可以接受民眾停車？縣警局表示，民眾洽公或問路只要報備，基於為民服務，一般都不會拒絕，只是未向值班台報備前，一般也會先停進派出所內才會到值班台報備，賴清美就是停進去才準備報備，就發生此一紛爭。

Google Maps 彰化 警察 賴清美 車位

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