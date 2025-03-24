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長榮貨櫃輪被當運毒船 私梟上船「取貨」橋檢起訴3人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

長榮海運前蔡姓、劉姓船員與現任賴姓船員合作運毒，賴男先將大麻葉、大麻花、大麻煙油等毒品泰國藏在船上，等貨櫃輪抵達高雄港後，再由蔡男登船夾帶下船，3人原以為神不知鬼不覺，豈料運毒行動早已被檢警掌握，橋檢今偵結，依運輸二級毒品罪起訴3人。

檢警調查，蔡姓、劉姓男子曾於長榮海運貨櫃輪服務，兩人後因故離職。去年12月間，蔡男找上在長合輪服務的賴男合作運毒，並由劉男負責聯繫泰國賣家及台灣銷售管道。

今年1月間，蔡男先至泰國取貨，等長合輪停靠泰國Laem Chabang港口後，蔡男再將包裹好的大麻毒品27包、大麻香菸12管、大麻煙油5盒、大麻電子菸油15盒交給船上的賴男藏放。

今年1月10日長合輪停靠高雄港，蔡男竟成功通過港警哨口直達長合輪停泊碼頭，隨即走上船與賴男碰面拿取包裹好的毒品，離開碼頭後，蔡將部分毒品放在車上，其餘則以背包裝著搭乘高鐵北上。

但警方早已接獲線報，趁蔡男至高鐵左營站搭乘高鐵時，在左營站拘提蔡男到案，當場在

背包內查扣第二級毒品大麻19包（毛重2173公克）、大麻香菸12管、大麻煙油5盒、大麻電子菸15盒，並在他車上查獲大麻花8包，毒品總值約近600萬元。

檢警事後另在高雄三民區九如二路附近拘提劉男到案，另到長合輪職員辦公室逮捕賴姓船員，3人經複訊後聲押禁見獲准；至於蔡男為何通過管制能進入港口並登船，仍待檢警釐清責任歸屬。

全案經橋檢主任檢察官施家榮、檢察官陳俊宏指揮刑事局，高雄市左營、六龜分局及屏東縣內埔、澎湖馬公、嘉義市刑大、台中市第六分局、台北市大安分局等單位偵辦後，今依運輸第二級毒品及私運管制物品對賴男等3人提起公訴。

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長榮海運前蔡姓、劉姓船員與現任賴姓船員合作運毒，橋檢今偵結，依運輸二級毒品罪起訴3人。記者張議晨／翻攝
長榮海運前蔡姓、劉姓船員與現任賴姓船員合作運毒，橋檢今偵結，依運輸二級毒品罪起訴3人。記者張議晨／翻攝
長榮海運前蔡姓、劉姓船員與現任賴姓船員合作運毒，橋檢今偵結，依運輸二級毒品罪起訴3人。記者張議晨／翻攝
長榮海運前蔡姓、劉姓船員與現任賴姓船員合作運毒，橋檢今偵結，依運輸二級毒品罪起訴3人。記者張議晨／翻攝
長榮海運前蔡姓、劉姓船員與現任賴姓船員合作運毒，橋檢今偵結，依運輸二級毒品罪起訴3人。記者張議晨／翻攝
長榮海運前蔡姓、劉姓船員與現任賴姓船員合作運毒，橋檢今偵結，依運輸二級毒品罪起訴3人。記者張議晨／翻攝

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