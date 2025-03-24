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高雄詐欺通緝犯謊報哥哥身分受檢 臉上2特徵遭警識破
莊姓男子因犯詐欺案遭判2年7個月，3月4日未到案執行，遭橋頭地檢署發布通緝；昨晨莊男搭友人機車返回租屋處，因安全帽帶未扣，員警撞見攔查；莊謊報哥哥身分，但照片上哥哥髮型較長、耳垂薄，莊為三分頭、耳垂厚實，被警識破就逮。
新興警分局前金分駐所昨晨零時許執行巡邏勤務，巡經八德二路與中山一路口時，見一輛機車後座乘客安全帽帶未扣遂上前攔停。
警方盤查後座的莊姓男子身分時，莊男一度想藉尿急尿遁，被警方擋下，莊後來將資料倒被如流供警方查證，但眼神卻飄移、閃爍，引起員警懷疑。
警方調出莊男報出的身分查核，發現跳出的當事人照片髮型是西裝頭，耳朵耳垂較薄，但莊男卻是三分頭，耳垂明顯較厚實，並非同一人，經追問下，莊才坦承是謊報哥哥身分受檢。
後警方查核莊男真實身分，比對出莊是曾是詐欺集團的監控手，負責監控車手收款後，再收錢上繳，因詐欺罪被判處2年7個月有期徒刑，得入監服刑，但3月4日未到案執行，遭橋檢發布通緝。
莊男見通緝身分被警方識破，乖乖就逮；警方將他上銬逮捕，解送歸案。
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