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蘆洲驚傳惡犬咬人案 女遛狗遭撕咬小腿3血洞怒告

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區34歲包女前晚（22日）牽著愛犬至長安街遛狗時，40歲黃男飼養的犬隻突然衝上撲咬，導致包女及愛犬都被咬傷，其中包女小腿被咬了3個很深的血洞，所幸送醫後已無大礙。包女怒告黃男過失傷害，警方詢後將黃男依法函送法辦。

台北市日前發生比特犬連續咬傷騎士引發軒然大波，不料新北市蘆洲區也發生犬隻咬傷人意外。1名網友在臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」發文表示，「22日晚間與家人出門遛狗，發現1隻狗栓在摩托車上，看到我們要經過時就很激動想衝過來。回程時看到那隻狗還在原處，不料下一秒牠就拉斷摩托車後照鏡直接往我的狗攻擊，我的小腿也被那隻狗咬了三個很深的洞不停流血。飼主雖然有前來制止他的狗，但分開之後還對我們說：我也被咬傷啊。包女憤怒的說，她會訴諸法律，希望所有飼主能夠牽好牽繩，狗仍然是動物，哪時候發狂誰也不能保證。」

據了解，蘆洲警方前天（22日）晚間9時許接獲報案表示長安街有寵物狗糾紛案，警方到場後經查34歲包女在遛狗時，40歲黃男飼養的米克斯犬突然失控攻擊包女及其愛犬，導致包女左小腿受傷，包女送醫治療後對黃男提告過失傷害，警方詢後將依過失傷害罪嫌將黃男函送新北地檢署偵辦。

包女飼養的米克斯也被咬傷。記者黃子騰／翻攝
包女飼養的米克斯也被咬傷。記者黃子騰／翻攝
包女小腿遭咬出現3個血洞。記者黃子騰／翻攝
包女小腿遭咬出現3個血洞。記者黃子騰／翻攝

傷害罪 寵物 遛狗

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