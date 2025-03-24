被批耍特權…彰縣議員賴清美派出所停車被趕 半夜接17通騷擾電話

彰化縣議員賴清美本月21日下午開車到芳苑警分局王功派出所暫停等人，卻被值班員警驅趕，還要辦她妨害公務，賴清美將爭執過程po在臉書上，稱值班台印著「很高興為您服務」字句十分諷刺，不料反而在網路炸鍋，一面倒挨批是搞「特權」，半夜狂遭17通電話騷擾，縣警局今天上午將開會釐清真相。

賴清美說，網路上諸多對她霸凌，其實他們不在現場，也不知道事情原由，令人遺憾，甚至從昨晚到今天早上，已接到17通電話騷擾，接後都是沒有聲音，如果再如此半夜惡意騷擾，她不排除提告。

彰化警察局表示，針對此一事件，縣警今天上午開會討論，會調閱當時的全程監視器，還原真相，如果員警確有態度不佳、言行過當，將進一步處置；據悉，這名值班警員下月退休。

賴清美指出，21日下午，她與朋友約在芳苑警分局工功派出所附近見面，她因開車找不到車位，由於王功派出所是比較明顯的地標，看到派出所裡面有停車格，便開車進入派出所內的停車格內，想說，先停好車，再跟值班員警報備一下，不料還沒下車，派出所值班台的員警立即衝出來，說：「這裡不能停車，請離開」。

賴清美說，值班警員的口氣不佳，而她自始至終沒有表明是議員身分，當時朋友也來了，當時只停不到五分鐘，一般民眾來洽公或借廁所，難道員警都是用這種態度對待？相對於派出所值班台上的「很高興為您服務」字句，不是十分諷刺嗎?

賴清美說，她隨即打電話給縣警察公關科長林呈祥，派出所長沈威志趕回派出所，請她進入所內了解，但這名員警持手機對賴錄影存證，還嗆說：「我有的是方法處理妳」，甚至揚言辦她妨害公務，此事也驚動到芳苑分局長宋俊良、警察局長陳明君，由於各自堅持，不歡而散。

賴清美常在臉書po文，披露甚多公共事務、弱勢關懷內容，都獲得相關單位及媒體重視，她此次也將在王功派出所的停車紛爭，po上臉書，沒想到反而一面倒引發負面效應，甚至瘋傳到各個社群網路，紛紛被批她將派出所當做停車場，是在搞特權，是不是也要大家都可以到派出所停車，或者可以停到她家、服務處。

甚至從昨晚到今天早上，賴清美的手機狂響，一夜接到17通騷擾電話，就是不出聲，讓她不勝其擾，她說，不會申請警方保護，「我很淡定以對，只是不要再半打電話騷擾，否則不排除提告」 。