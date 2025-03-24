台南深夜發生死亡車禍 32歲男疑自撞號誌桿受困喪命

台南一名32歲男子今凌晨約1點50分駕駛轎車行經白河區中山路時，疑似不慎自撞路旁號誌桿，車頭嚴重凹陷幾乎全毀，甚至不斷冒出白煙，男子一度受困車內，消防人員獲報趕抵現場，男子被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

南市消防局今凌晨接獲報案，白河區中山路發生一起車禍事故，一輛轎車疑自撞路旁號誌鐵桿，撞擊力道猛烈，導致車頭幾乎凹陷，夾成V字型，且車頭不斷有白煙冒出，趕緊派遣白河分隊前往救援。