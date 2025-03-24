台南深夜發生死亡車禍 32歲男疑自撞號誌桿受困喪命
台南一名32歲男子今凌晨約1點50分駕駛轎車行經白河區中山路時，疑似不慎自撞路旁號誌桿，車頭嚴重凹陷幾乎全毀，甚至不斷冒出白煙，男子一度受困車內，消防人員獲報趕抵現場，男子被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。
南市消防局今凌晨接獲報案，白河區中山路發生一起車禍事故，一輛轎車疑自撞路旁號誌鐵桿，撞擊力道猛烈，導致車頭幾乎凹陷，夾成V字型，且車頭不斷有白煙冒出，趕緊派遣白河分隊前往救援。
消防人員抵達現場發現，32歲駕駛受困車內，已失去呼吸心跳，車內並無其他乘客，趕緊使用破壞器材將男子救出後，送往柳營奇美醫院搶救，但仍因傷重宣告不治；詳細車禍事故、是否酒駕，待警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言