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台南深夜發生死亡車禍 32歲男疑自撞號誌桿受困喪命

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一名32歲男子今凌晨約1點50分駕駛轎車行經白河區中山路時，疑似不慎自撞路旁號誌桿，車頭嚴重凹陷幾乎全毀，甚至不斷冒出白煙，男子一度受困車內，消防人員獲報趕抵現場，男子被救出時已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。

南市消防局今凌晨接獲報案，白河區中山路發生一起車禍事故，一輛轎車疑自撞路旁號誌鐵桿，撞擊力道猛烈，導致車頭幾乎凹陷，夾成V字型，且車頭不斷有白煙冒出，趕緊派遣白河分隊前往救援。

消防人員抵達現場發現，32歲駕駛受困車內，已失去呼吸心跳，車內並無其他乘客，趕緊使用破壞器材將男子救出後，送往柳營奇美醫院搶救，但仍因傷重宣告不治；詳細車禍事故、是否酒駕，待警方進一步調查釐清。

台南白河今凌晨約2點發生一起死亡車禍，32歲駕駛疑自撞路旁號誌桿，導致車頭嚴重凹陷幾乎全毀，男子一度受困車內，且無呼吸心跳，消防員將其救出實施心肺復甦並送醫搶救，仍宣告不治。圖／民眾提供
台南白河今凌晨約2點發生一起死亡車禍，32歲駕駛疑自撞路旁號誌桿，導致車頭嚴重凹陷幾乎全毀，男子一度受困車內，且無呼吸心跳，消防員將其救出實施心肺復甦並送醫搶救，仍宣告不治。圖／民眾提供
台南白河今凌晨約2點發生一起死亡車禍，32歲駕駛疑自撞路旁號誌桿，導致車頭嚴重凹陷幾乎全毀，男子一度受困車內，救出送醫搶救仍宣告不治。圖／民眾提供
台南白河今凌晨約2點發生一起死亡車禍，32歲駕駛疑自撞路旁號誌桿，導致車頭嚴重凹陷幾乎全毀，男子一度受困車內，救出送醫搶救仍宣告不治。圖／民眾提供

白河 自撞 車禍

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