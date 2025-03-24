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女北上訪友付不出車資 見「友人」應門反應運將秒報警

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鍾姓女子日前在桃園市龜山區搭計程車到台北市中正區「訪友」，抵達後稱身無分文，需請「友人」代付車資，林姓司機隨鍾女下車尋人，所謂「友人」應門後卻根本不認識鍾女，司機當場報警處理，警方介入後發現鍾女另因竊盜案遭通緝，詢後皆依法送辦。

警方調查，年約35歲鍾女3月6日晚上在從桃園龜山搭乘計程車到台北市中正汀州路，她向司機林男稱要「拜訪老友」，抵達目的地後又稱身無分文，需請「老友」協助代墊775元車資。

林男半信半疑，下車跟著鍾女拜訪「友人」，未料民宅主人應門後壓根不認識鍾女，當場揭穿鍾女謊言，林男也意識到鍾女想搭霸王車，立刻報警逮人。

員警介入後發現，鍾女因涉竊盜案遭新北地檢署通緝至今，先前也曾在新北市新莊區用相同手法欺騙計程車司機，搭霸王車被逮，警詢後依詐欺罪將鍾女移送台北地檢署偵辦，並依法將其解送歸案。

計程車司機林男（左）跟著鍾女（左二）前往拜訪所謂的「友人」。記者李隆揆／翻攝
計程車司機林男（左）跟著鍾女（左二）前往拜訪所謂的「友人」。記者李隆揆／翻攝

計程車司機 詐欺 通緝

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