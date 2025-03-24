女北上訪友付不出車資 見「友人」應門反應運將秒報警

鍾姓女子日前在桃園市龜山區搭計程車到台北市中正區「訪友」，抵達後稱身無分文，需請「友人」代付車資，林姓司機隨鍾女下車尋人，所謂「友人」應門後卻根本不認識鍾女，司機當場報警處理，警方介入後發現鍾女另因竊盜案遭通緝，詢後皆依法送辦。

警方調查，年約35歲鍾女3月6日晚上在從桃園龜山搭乘計程車到台北市中正汀州路，她向司機林男稱要「拜訪老友」，抵達目的地後又稱身無分文，需請「老友」協助代墊775元車資。

林男半信半疑，下車跟著鍾女拜訪「友人」，未料民宅主人應門後壓根不認識鍾女，當場揭穿鍾女謊言，林男也意識到鍾女想搭霸王車，立刻報警逮人。