女北上訪友付不出車資 見「友人」應門反應運將秒報警
鍾姓女子日前在桃園市龜山區搭計程車到台北市中正區「訪友」，抵達後稱身無分文，需請「友人」代付車資，林姓司機隨鍾女下車尋人，所謂「友人」應門後卻根本不認識鍾女，司機當場報警處理，警方介入後發現鍾女另因竊盜案遭通緝，詢後皆依法送辦。
警方調查，年約35歲鍾女3月6日晚上在從桃園龜山搭乘計程車到台北市中正汀州路，她向司機林男稱要「拜訪老友」，抵達目的地後又稱身無分文，需請「老友」協助代墊775元車資。
林男半信半疑，下車跟著鍾女拜訪「友人」，未料民宅主人應門後壓根不認識鍾女，當場揭穿鍾女謊言，林男也意識到鍾女想搭霸王車，立刻報警逮人。
員警介入後發現，鍾女因涉竊盜案遭新北地檢署通緝至今，先前也曾在新北市新莊區用相同手法欺騙計程車司機，搭霸王車被逮，警詢後依詐欺罪將鍾女移送台北地檢署偵辦，並依法將其解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言