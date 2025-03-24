上班途中遇休旅車迴轉奪命 餐酒館員工全身外傷骨折亡

黃姓男子昨晚駕駛汽車沿台北市民族東路往西行，在一處巷口迴轉時碰撞對向直行的機車，騎士受重創送醫不治，黃男酒測值為0，稱案發時「沒看到對向有車」，案發巷口並未禁止迴轉，警詢後依過失致死罪嫌將黃男送辦，確切肇責待釐清。

警方調查，55歲黃男3月23日晚上10時40分駕駛一輛白色休旅車，從中山區民族東路北側一處停車場駛出，往西行後在建國北路三段113巷口迴轉，碰撞對向直行機車，騎士24歲陳姓男子全身受創倒地。

由於案發地點緊鄰轄區建國派出所，值班員警聽聞巨響衝出查看，協助呼叫救護人員到場處理，立即將陳男送醫救治，但陳男頭部、四肢等全身多處外傷骨折，送醫後仍不治身亡。

據悉，陳男平時在台北市某餐酒館工作，案發時正是騎機車前往上班途中，未料遭遇橫禍；黃男初步則稱，案發時「沒看到對向有車」，不料與機車發生碰撞。